Fiestas de Castelló: Las reinas de la Magdalena reciben los vestidos que lucirán en sus galanías
Clara Sanz y Ana Colón han recogido en El Corte Inglés sus vestidos, diseñados y confeccionados por la indumentarista Amparo Pitarch
La reina de las fiestas de la Magdalena 2026, Clara Sanz Sobrino, y la reina infantil, Ana Colón Sastriques, han recibido este miércoles los trajes que lucirán en sus galanías que se celebrarán los días 28 de febrero y 1 de enero. El Corte Inglés de Castelló ha hecho entrega de estos vestidos que han sido diseñados y confeccionados, como cada año, por la indumentarista Amparo Pitarch.
Las reinas de la Magdalena han escogido sus propias telas de Tejidos vives i Marí y los colores de las faldas que lucirán este año. La reina infantil, Ana Colón, ha escogido el color verde, mientras que Clara Sanz, ha elegido el color oro viejo. Ambos colores clásicos, muy arraigados en la indumentaria de castellonera.
Las manteletas han sido confeccionadas con encajes del siglo XIX realizadas a mano. Unas verdaderas joyas que elevan la elegancia y distinción el conjunto de la indumentaria del traje de castellonera.
Distintas técnicas de bordado
Los delantales mantienen su esencia clásica con toques de originalidad en su diseño, ya que para su elaboración se han utilizado diferentes técnicas de bordado, abundante ornamentación, y combinación de tejidos, tules, encajes y terciopelo.
Los motivos vegetales protagonizan ambos delantales que, igual que los bordados elaborados de forma manual en las bocamangas de los jubones, están enriquecidos con profusión de azabache colocado de forma totalmente artesanal.
Completan la indumentaria enaguas y cancanes realizados artesanalmente, a medida, de la fábrica Can Can en Pac el Rovellet de l’Ou. Durante el acto de entrega, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha agradecido a El Corte Inglés su implicación y apoyo a las fiestas de la Magdalena durante todos estos años.
