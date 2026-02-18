Plan de barrios de Castelló: El Ayuntamiento completa una cuarta parte de la rehabilitación de las viviendas del grupo Mar Mediterráneo

El Ayuntamiento de Castelló, dentro de su programa Rehabilitemos Castelló conocido también como plan de barrios, avanza en la mejora de las 16 viviendas del grupo Mar Mediterráneo en el Grau. Este número de pisos es el más reducido en el que se actúa, dentro de una iniciativa que permite mejorar cerca de 600 viviendas.

En cuanto al nivel de ejecución de las obras en este grupo, Giner ha destacado que “los trabajos marchan a buen ritmo, teniendo en cuenta que las obras comenzaron el pasado mes de diciembre, y ya se ha completado aproximadamente un cuarto del total del proyecto”.

La edil de Vivienda, Ester Giner, ha destacado que “en este grupo se ha realizado la limpieza del forjado sanitario y también se ha saneado las fachadas y todos sus paramentos, siendo esta una de las actuaciones más importantes por lo que tiene que ver con la reparación de fisuras o humedades. Unos trabajos que son imprescindibles para instalar el SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior)”.

Aislamiento crucial

La concejala ha insistido en que “la instalación de este tipo de sistemas de aislamiento es crucial y la principal de las directrices que marca la Unión Europea en la ejecución de este plan de barrios, para hacer más eficientes y sostenibles las edificaciones, con grandes ventajas en cuanto a ahorro energético, medioambiental y también del confort, por lo que es un sistema muy utilizado tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios”.

Así, Ester Giner ha resaltado que este nuevo aislamiento va a permitir una mejora de la eficiencia energética en estas viviendas de aproximadamente un 60%, lo que impacta de manera directa e inmediata en la calidad de vida y el bienestar de las familias que habitan estos pisos del grupo Mar Mediterráneo”.

La concejala de Vivienda ha destacado que “dentro de la apuesta por hacer de esta la legislatura de la vivienda, que realizamos desde el equipo de gobierno municipal que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, estas rehabilitaciones del plan de barrios constituyen una iniciativa muy importante".

Calidad de vida

Giner ha añadido que "es así porque ayudan a mejorar tanto la calidad de vida de las familias que viven en las viviendas beneficiadas como también mejorar la imagen de estas zonas, algunas muy degradadas por el paso del tiempo y el deterioro de los materiales con que habían sido construidos estos edificios, que cuentan con más de medio siglo de antigüedad”.

Noticias relacionadas

Además del grupo Mar Mediterráneo, el plan de barrios incluye actuaciones en los grupos residenciales de Sequiol, Ramiro de Ledesma, 25 de Noviembre y José Antonio, este último también en el Grau de Castelló.