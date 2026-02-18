La Policía Local de Castelló refuerza su respuesta ante agresiones con arma blanca

La Policía Local de Castelló ha celebrado una jornada formativa especializada bajo el título Defensa Policial ante Agresiones con Arma Blanca. Se trata de una iniciativa orientada a reforzar la preparación de los agentes ante uno de los riesgos más complejos a los que se enfrentan en su labor diaria.

Este tipo de agresiones, que pueden producirse de forma repentina y en contextos muy diversos, exigen una respuesta rápida, proporcionada y plenamente ajustada a la legalidad, por lo que la formación continua se convierte en una herramienta esencial para garantizar tanto la seguridad de los efectivos como la de la ciudadanía.

Contenidos teóricos y prácticos

La jornada ha combinado contenidos teóricos y prácticos con un enfoque eminentemente realista, alejándose de planteamientos excesivamente técnicos para centrarse en situaciones que los agentes pueden encontrar en la calle.

A lo largo del curso se han analizado casos reales, se ha profundizado en la identificación de comportamientos previos a una posible agresión y se ha trabajado la importancia de mantener la distancia, gestionar el espacio y actuar con serenidad incluso bajo presión.

Además, los agentes han participado en ejercicios prácticos y simulaciones que recreaban actuaciones en distintos escenarios. Estas dinámicas permiten entrenar la toma de decisiones en situaciones de estrés, mejorar la coordinación y reforzar la confianza en los propios recursos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha afirmado que “las agresiones con arma blanca son rápidas, imprevisibles y extremadamente peligrosas, y por eso debemos anticiparnos con formación específica, realista y adaptada a lo que sucede en nuestras calles. Nuestra obligación como responsables públicos es proporcionarles todos los medios necesarios para que puedan protegerse y proteger a la ciudadanía con las máximas garantías”.

"La seguridad no se improvisa"

Ortolá ha señalado además que “la seguridad no se improvisa. Se trabaja día a día, con inversión, planificación y una apuesta firme por la profesionalización de la plantilla. Este curso es parte de una estrategia clara para reforzar la capacidad operativa de la Policía Local de Castelló y dotarla de herramientas eficaces que les permitan actuar con determinación, proporcionalidad y dentro del marco legal en cualquier escenario”.

El edil ha concluido destacando que “cuando un agente está mejor preparado, actúa con mayor seguridad, reduce riesgos innecesarios y ofrece un mejor servicio público. Desde el equipo de gobierno vamos a seguir impulsando iniciativas que refuercen la formación continua porque creemos en una Policía Local moderna, preparada y capaz de responder con firmeza y responsabilidad a los retos actuales en materia de seguridad”.