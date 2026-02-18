El PSPV de Castelló afirma que la ciudad pierde 5,2 millones de euros por "ceder suelo público a cambio de 21 minipisos"
Rafa Simó asegura que Carrasco cede "al cortoplacismo y a los intereses privados"
El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha alertado de las consecuencias que supondrá la pérdida de 5,2 millones de euros de fondos europeos y 121 viviendas de alquiler asequible a cambio de ceder al cortoplacismo y a los intereses privados.
El responsable socialista ha señalado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha entregado dos parcelas de suelo para recibir a cambio únicamente 21 minipisos. Además, ha criticado que Ayuntamiento y Generalitat renuncian así a la subvención europea para impulsar su modelo de infravivienda.
En concreto, “Carrasco tenía la oportunidad de aprovechar 10.796 metros cuadrados de edificabilidad entre los dos solares que ahora son propiedad de las constructoras”. Es el modelo del PP, que ya en el artículo 44 del decreto de vivienda de Mazón de 2024 dejaba vía libre al promotor para adjudicar vivienda protegida, según han asegurado desde la formación socialista.
"Negocio de unos pocos"
Tras conocer los detalles de esta operación “que saldrá muy cara a la ciudad frente al negocio de unos pocos”, y la importación de un modelo que se ha demostrado fallido en Alicante, el secretario general de los castellonenses ha avanzado que su grupo estará vigilante para garantizar que todo el procedimiento se ajuste a la legalidad.
De esta manera, se quiere evitar las corruptelas que en las últimas semanas afecta a la gestión de la vivienda pública en Alicante se produzca en Castelló.
Fondos europeos
“Sinceramente, no sé en qué mundo se vive Begoña Carrasco para sacar pecho de perder más de cinco millones de euros de fondos europeos, importar el modelo de Alicante y entregar suelo público a cambio de solo 21 viviendas. Hay que preguntarse quién gana y quién pierde con esta operación”, ha continuado.
En su opinión, “el suelo público es una herramienta valiosa para garantizar el acceso a la vivienda y aquí se ha malvendido. No estamos ante una política de vivienda: estamos ante una operación donde lo público asume el coste y lo privado se queda el negocio. Castelló no necesita copiar modelos fallidos, necesita construir un parque público de vivienda que sirva para que la gente pueda vivir en su ciudad.”
