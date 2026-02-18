Soledad no deseada: Castelló amplía su programa de acompañamiento a toda la ciudad

Castelló ampliará a toda la ciudad su programa para combatir la soledad no deseada. Así lo ha anunciado este miércoles la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara, que ha señalado que después de que el proyecto piloto de Castellón Acompaña, desarrollado el pasado año, tuviera una acogida más que positiva, alcanzará a todas las personas mayores de la capital de la Plana.

Desde el Ayuntamiento, han señalado que el programa ha obtenido un 98% de satisfacción y se consolida ahora como una iniciativa clave para garantizar que ninguna persona mayor que no lo desee esté sola.

Los representantes de las asociaciones de mayores con la edil de Gente Mayor, Clara Adsuara. / Mediterráneo

El consistorio, en su momento, señaló que en esta iniciativa participaron, entre mayo y noviembre de 2025, 39 personas, de las cuales 26 formaban parte del grupo de actuación y 13 del grupo de control. Según los datos del programa, el 80% de las personas participantes vivía sola y aproximadamente 65% eran mujeres viudas.

El proyecto piloto, cuya muestra se inició en el distrito centro y posteriormente se amplió al resto de distritos para garantizar una representación más fiel de la ciudad, permitió comprobar el impacto positivo del programa en el bienestar emocional y social de los participantes.

En Castellón, en la actualidad, viven solas más de 5.000 personas mayores de 75 años, muchas de las cuales se encuentran en situación de soledad no deseada, una realidad cada vez más presente en nuestra sociedad.

Congreso de mayores

Adsuara ha realizado este anuncio en el primer consejo municipal de mayores del año, en el que participan las 28 asociaciones y entidades vinculadas a las personas mayores de la ciudad. Entre los asuntos abordados, destaca la celebración de la segunda edición del congreso de mayores, que tendrá lugar el próximo 4 de mayo.

Será la segunda edición de este encuentro, que tendrá por lema Ciudad Cuidadora. Durante la jornada se abordarán asuntos de interés para este colectivo y se darán a conocer las iniciativas, recursos y propuestas que impulsa el Ayuntamiento de Castelló para dar respuesta a sus necesidades.

La edil de Gente Mayor, Clara Adsuara, ha presidido el consejo municipal de mayores / Mediterráneo

El congreso que se llevará a cabo en la Cámara Agraria servirá como espacio de encuentro, reflexión y participación, además de convertirse en un altavoz tanto para las personas mayores como para las entidades y la administración.

Subvenciones municipales

Durante el consejo también se han aprobado las subvenciones municipales correspondientes a 2026 dirigidas a las asociaciones de mayores, con una dotación total de 60.000 euros. De esta cantidad, 45.000 euros se destinan a la financiación de actividades y 15.000 euros a ayudas para el pago de alquileres, manteniéndose los mismos importes que el año anterior.

Castelló cuenta actualmente con 28 centros de mayores, gestionados por juntas directivas de asociaciones, lo que permite desarrollar un modelo participativo que fomenta la convivencia, la actividad física y las propuestas socioculturales, contribuyendo a dinamizar este colectivo y fortalecer el tejido social de la ciudad.