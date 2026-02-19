Investigación de la Audiencia Provincial
Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que "no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul"
La alcaldesa de Castelló afirma que "Cristian Ramírez tampoco tiene conocimiento oficial, porque el asunto no está calificado"
"No tenemos constancia oficial de la reapertura de las diligencias de investigación". Esto ha señalado este jueves Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castelló, sobre la reapertura de la causa contra el ya exconcejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, por el impago de más de un centenar de multas de zona azul de estacionamiento.
A finales de enero, la Audiencia Provincial determinó que debían "practicarse las diligencias de investigación pertinentes para la debida comprobación e investigación de los hechos denunciados", tras estimar el recurso de apelación presentado por la concejala socialista Patricia Puerta contra la decisión de la Fiscalía, que en diciembre de 2024 anunció el archivo del caso. Una causa que ha sido la principal razón que ha llevado a Ramírez a renuncia a su acta de edil.
Carrasco ha explicado que "Ramírez no tiene conocimiento oficial todavía, porque el asunto no está calificado ni siquiera". La primera edil ha afirmado que "nosotros sabemos de la reapertura de las investigaciones desde el mismo día en que los medios de comunicación nos dieron a conocer la admisión de la apelación".
Recabar información
Desde eso momento, "nos pusimos en marcha a solicitar y recabar toda la información posible para colaborar con la justicia, para que haya celeridad y rapidez, porque será lo mejor para todos. Estoy convencida de que lo van a archivar, como lo han archivado en dos ocasiones anteriores".
La alcaldesa también ha anunciado que "alguna competencia del gobierno municipal será reorganizada. Mientras, el coordinador del área de Servicios Públicos será asumida temporalmente por el concejal Sergio Toledo". A esto se añade la convocatoria para este viernes de un pleno extraordinario y urgente "para dar cuenta de la decisión de la renuncia y así no perder un efectivo, ya que viene Magdalena y no queremos que la gestión se resienta ni que la ciudad lo note".
El sustituto
Begoña Carrasco también tuvo palabras para el sustituto de Ramírez, Gonzalo Romero del que ha asegurado que "es una persona que conoce la casa, y que ya ha sido concejal anteriormente en delegaciones como Medio Ambiente. Es un conocedor de la casa, abogado, valencianista y un enamorado de Castelló, como todos los que estamos aquí y, por tanto, creo que va a hacer una magnífica gestión".
El objetivo es que tome posesión en el pleno del mes de febrero, que se celebrará la próxima semana. "Ahora dependemos de que se comunique oficialmente la renuncia y entonces tenemos que informar a la junta electoral para que nos envíe las credenciales de la siguiente persona que iba en la lista", ha señalado.
