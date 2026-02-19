La canción de la Magdalena ya 'está de vuelta' a plataformas musicales

Tras su retirada, después de las acusaciones de plagio por el autor de Magdalena festa plena, la canción de la Magdalena 2026 ya ha vuelto a las plataformas de streaming musical como Spotify o Apple Music. Así lo he explicado Raúl Ruiz, productor y una de las dos mitades del proyecto musical Tacho, que se han encargado de crear el tema Castelló està llesta.

Este tema, de estilo cumbia-pasodoble en valenciano, había sido encargado por el Ayuntamiento de Castelló con el objetivo de que se convirtiera en hit magdalenero con el fin de promocionar la fiesta, como habían hecho València y Alicante con el mismo Tacho para promocionar sus festejos. Pero la denuncia del compositor de Magdalena festa plena de copia, tras utilizar esta canción parte de su creación, llevó a la retirada de la canción de las plataformas.

Retirada de una parte

Raúl Ruiz ha explicado que "hemos retirado la parte final de la canción, donde se usaba parte de este tema y ya vuelve a estar disponible para todos los oyentes". El componente de Tacho se ha disculpado por lo que describe como "un error. Hemos utilizado temas populares en otras canciones y no nos hemos encontrado con ningún problema".

Según explican desde Tacho, "el autor de la otra composición se puso en contacto con nosotros para que procediéramos a la retirada. Es cierto que nos equivocamos al no pedir su permiso, pero le hicimos una oferta para compartir los ingresos de derecho de autor. Esta oferta llegó a ser que todas las ganancias fueran para él, pero no la aceptó". Por eso, la decisión fue retirar el tema de la red.

Ruiz ha afirmado que "no hemos medido el impacto, ha sido un error de cálculo por nuestra parte". Además, después de que el grupo municipal del PSPV denunciara la retirada y criticara la "pésima gestión del dinero público y un desgaste de la reputación del Ayuntamiento”, ha señalado que lamenta "la utilización de la canción con fines políticos. Nosotros no somos de ninguna ideología y nos duele que se use para esta clase de disputas. Es una depredación política".

Choque con la tradición

Además, los componentes de Tacho se han mostrado sorprendidos por la reacción de la sociedad de Castelló ante la canción. "Ha sido un choque entre la tradición y la modernidad. La canción la hemos hecho desde el respeto, para dinamizar las fiestas. Pero hemos sufrido muchas amenazas y hemos sufrido a muchos haters".

Raúl Ruiz ha explicado que "queríamos hacer un tema que se pudiera escuchar fuera de Castelló, con una sonoridad de discoteca y una mordida a lo Rosalía o Bad Bunny, salvando las distancias". "Ha sido un choque emocional, porque todo el proyecto se ha hecho con mucho cariño".

Sobre el dinero recibido, los 16.000 euros pagados por el consistorio, Ruiz ha apuntado que "nosotros nos quedamos unos 1.000 o 2.000 euros. El resto ha ido a pagar a músicos de Castelló y a profesionales de la ciudad que han participado en el desarrollo del proyecto".