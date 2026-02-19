Carrasco señala que "se están buscando soluciones" tras la polémica de la retirada de la canción de la Magdalena 2026

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrascoha asegurado que la retirada de la canción promocional de la Magdalena 2026 no afecta al conjunto del tema, sino únicamente al fragmento cuestionado por el autor de Magdalena Festa Plena, que se ha negado a autorizar su uso.

La polémica ha surgido después de que el autor original de la letra ha alertado de plagio por lo que el tema ha desaparecido de todaslas plataformas. Ante esta situación, Carrasco ha aclarado que “la retirada no es de toda la canción”. Según ha explicado, el autor de Magdalena Festa Plena “no quiere que se utilice ese trozo de su canción, ni con los derechos de autor”, por lo que el Ayuntamiento está valorando junto al compositor y al productor “la mejor manera de que siga habiendo esa canción de la Magdalena”.

La alcaldesa ha insistido en que el consistorio contrató a profesionales para la elaboración del tema. “Nosotros contratamos al compositor y al productor y el trabajo del profesional es el que tiene que llevarse a cabo”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que se está intentando hablar con ambas partes “para ver qué solución damos”.

El Ayuntamiento respetará la decisión del autor

Carrasco ha afirmado que el consistorio respetará la decisión del autor y que el fragmento será retirado y adaptado. “Se está tratando de llegar a un acuerdo para solucionar el problema”, ha indicado.

Asimismo, la alcaldesa ha recalcado que la canción no pretendía sustituir a ningún himno tradicional de la Magdalena, sino ser un tema complementario “para que se pudiera disfrutar en la calle en las fiestas”. En este sentido, ha defendido su carácter festivo: “La canción es muy bailable, se pretendía que sonara en todas las collas, es una canción para disfrutarla en nuestras fiestas fundacionales”.

No le gusta el videoclip

Sobre el videoclip, Carrasco ha reconocido que personalmente no le gusta, aunque sí el tema musical. “A mí el videoclip no me gusta, pero la canción sí”, ha manifestado.

El Ayuntamiento continúa trabajando con los responsables del proyecto para adaptar la composición y mantener la iniciativa anunciada por el Patronato de Fiestas como parte de la promoción de la Magdalena.

Tacho, el artista

El cantante valenciano Tacho, nombre artístico del músico Sergi Aragó, es quien pone música al tema que mezcla cumbia y pasodoble en valenciano.