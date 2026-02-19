Estreno en la Diputación de Castellón: La gaiata de mano se exhibe por primera vez en el palacio provincial

Las fiestas de la Magdalena 2026 avanzan hacia su celebración con distintos actos relacionados con los festejos fundacionales. Así, la gaiata de mano ganadora del concurso en 2025, obra del artista Miguel Ángel Moreno y perteneciente al sector 5 Hort dels Corders, se exhibe desde este jueves, por primera vez, en la Diputación de Castelló.

La pieza se ha instalado en el palacio provincial tras instalarse en el Palacio de la Plaza de las Aulas. Se trata de la gaiata de mano ganadora de la edición de 2025 en la sección de particulares, que podrá visitarse durante todo el año.

La pieza que desde este jueves puede contemplarse en un acto en el que asistieron la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco y la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, junto a Moreno y las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón.

Begoña Carrasco ha señalado que "por primera vez se exhiba en la Diputación una gaiata de mano es un reconocimiento tanto a las fiestas como a los artistas gaiateros, que plasman en sus obras el sentir de toda una ciudad”.

Por su parte, Barrachina ha afirmado que con esta instalación "tanto residentes como turistas pueden apreciar la belleza y artesanía de la gaiata, pieza fundamental del patrimonio inmaterial de las fiestas de la Magdalena”

Libro sobre los pregoneros

Dentro de los actos relacionados con la Magdalena, el salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este viernes la presentación del primer libro dedicado a los pregoneros que han formado parte de las fiestas de la Magdalena a lo largo de su historia, desde 1945 hasta 2025. La obra, titulada De la festa, la vespra: De Pregoners i Pregons (1945-2025), es original de José Juan Sidro.

El Ayuntamiento de Castelló ha acogido la presentación del libro sobre los pregoneros magdaleneros. / Mediterráneo

La presentación, que ha estado presidida por la alcaldesa de Castelló y ha contado con las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Alba Colón, también ha tenido como asistentes a una parte de los pregoneros que en su día tuvieron la oportunidad de participar en el Pregó, además de colaboradores y familiares que han sido obsequiados con un ejemplar del libro.

Para la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, era importante “recoger la historia de los pregoners, parte esencial y muy significativa de nuestro entrañable Pregó. Ellos son quienes dan voz a unos versos que los castellonenses recordamos con gran cariño y que son tan importantes para nosotros por el significado que tienen”.

Por su parte, el autor del libro, José Juan Sidro, ha resaltado que “aunque siempre he tenido inquietud e interés por la figura del pregoner y lo que rodea a esta figura, el punto de inflexión llegó con la pandemia en 2020. Fue entonces, cuando con motivo de la suspensión de las fiestas de la Magdalena, cuando empecé a recoger testimonios al respecto hasta el pasado 2025".