Fecha de apertura para la Biblioteca 5.0. de Castelló: Begoña Carrasco la fija para septiembre

Desde la antigua Casa Andreu del siglo XVIII hasta la Biblioteca 5.0. de Castelló. La transformación de la biblioteca municipal en un polivalente centro cultural de última generación estará completada en septiembre de este año. Este ha sido el anuncio de la alcaldesa, Begoña Carrasco que, en una visita a las obras que se desarrollan en este edificio municipal, ha afirmado que las obras de rehabilitación y reforma del inmueble estarán finalizadas para mayo.

Vicente Sales, Begoñ Carrasco y Sergio Toledo, durante la visita a las obras. / Mediterráneo

Además, ha añadido que, una vez se complete la instalación del mobiliario, la biblioteca ofrecerá servicio en sus tres plantas a comienzos del próximo curso escolar. El objetivo es que, tal y como ha señalado la primera edil, "se convierta en una auténtica biblioteca del siglo XXI para ofrecer sus servicios a la ciudadanía de Castellón" que, además de punto de lectura, "también tendrá otros usos temporales de carácter polivalente, como exposiciones o actividades culturales, que queremos que se desarrollen y estén relacionadas con la lectura".

Los representantes del Ayuntamiento han estado acompañados por los responsables de las obras. / Iván Fernández

En estos momentos, como han apuntado los responsables de las obras, se ha superado el 50% de los trabajos planificados para una nueva biblioteca que cuenta con 1.378 de superficie construida y una presupuesto de algo más de 3,6 millones de euros, de los que 2,6 millones provienen de fondos europeos Next Generation.

Apuesta por la cerámica

Las obras dieron inicio en octubre de 2024 para un edificio que tendrá 1.674 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos cerámicos (1.247 metros cuadrados de pavimento y 427 metros cuadrados de revestimiento en paredes). Carrasco también ha informado de que "hemos tenido en cuenta criterios de accesibilidad, por lo que se instala un ascensor para fomentar la inclusión y seguir apostando por la diversidad".

Los trabajos de reforma ya han superado la mitad de su desarrollo. / Iván Fernández

Sobre la distribución de espacios, la alcaldesa de Castelló ha resaltado que "es flexible y adaptable. La planta baja puede compartimentarse de diferentes maneras para posibilitar los distintos usos , así como la posibilidad de generar espacios abiertos". La biblioteca tendrá sala de lactancia, cambiador y espacios adaptados a distintos grupos de edad y la idea es que "sea una biblioteca para todas las edades", por lo que también habrá bebeteca.

"Smart building"

En la construcción de este espacio 5.0 se utiliza tecnología smart building, es decir, será un edificio inteligente con monitorización de aforos, calidad del aire, ahorro energético y control de niveles lumínicos. Con esto, se ahorrará un 70% de energía con respecto a un edificio convencional. La instalación del mobiliario comenzará en junio, según ha adelantado Carrasco, de la que se encargará la empresa local Kontor Styl.

El edificio cuenta con tres plantas de altura. / Iván Fernández

Begoña Carrasco ha añadido que "la demolición ha sido costosa porque hemos intentado aprovechar todos los elementos constructivos posibles" y ha comentado que "es una obra de envergadura. No es un simple lavado de cara de la biblioteca; hemos hecho un edificio completo y nuevo, polifuncional, que va a albergar muchos más usos de los que tenía anteriormente en pleno centro de Castelló, con las mínimas molestias posibles para los vecinos".