La junta de gobierno de Castelló da el visto bueno a la convocatoria de ayudas para las asociaciones de mayores

La junta de gobierno local ha aprobado este jueves, entre otros asuntos, las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a las 28 asociaciones de Gente Mayor de la ciudad. Estas ayudas del Ayuntamiento de Castelló están destinadas a financiar actuaciones de promoción del envejecimiento activo que desarrollen las asociaciones de mayores de la ciudad, así como a sufragar los gastos de arrendamiento de aquellas entidades que no disponen de local municipal para la realización de sus actividades durante el año 2026.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 60.000 euros y se enmarca en la firme apuesta del equipo de gobierno por el cuidado, el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores.

Por otro lado, se ha aprobado el calendario fiscal de los tributos municipales para el ejercicio 2026, que se articula en distintos periodos de cobro en función de la naturaleza de cada impuesto y tasa.

En un primer periodo, comprendido entre el 16 de abril y el 20 de julio, ambos inclusive, se procederá al cobro el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales, así como a los vados).

En un segundo periodo, fijado entre el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, ambos inclusive, se gestionará el cobro del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas, la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local mediante ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y terrenos de uso público, así como el canon concesional por aparcamientos subterráneos de residentes.

El portavoz municipal, Vicent Sales, durante la rueda de prensa tras la junta de gobierno. / Mediterráneo

En cuanto a la tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras, se establecen dos periodos diferenciados: el primero, del 1 de septiembre al 30 de octubre, y el segundo, del 1 de noviembre al 31 de diciembre.

Respecto a los recibos domiciliados en entidades de crédito, estos se pondrán al cobro el día 5 de junio para los tributos correspondientes al primer periodo y el 2 de octubre para los del segundo periodo, sin perjuicio de los plazos previstos en los sistemas de pago fraccionado con vencimientos especiales. En el caso concreto de la tasa de basuras, los recibos domiciliados se cargarán el 15 de septiembre en su primer periodo y el 25 de noviembre en el segundo.

Limpieza de solares

La junta de gobierno local ha aprobado también el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de limpieza y vallado de parcelas privadas mediante ejecución subsidiaria, en aquellos casos en los que los propietarios no cumplen con su obligación de mantenimiento.

Este contrato contará con un presupuesto máximo de 270.000 euros para los próximos tres años. Una vez ejecutados los trabajos, el Ayuntamiento repercutirá el coste de la limpieza y el vallado a los propietarios de las parcelas, remitiéndoles la correspondiente factura por el importe de las actuaciones realizada.

Premios Ciutat de Castelló

Además, también se han aprobado las bases reguladoras de los Premios Ciutat de Castelló, que en esta edición contemplan un total de ocho categorías: el 32º Premio Ciutat de Castelló de Teatro, el 43º Premio Ciutat de Castelló de Humanidades y Ciencias Sociales, el 43º Premio Ciutat de Castelló de Ciencias Naturales y Experimentales, el 27º Premio Ciutat de Castelló de Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals, el 10º Premio Vicent Pau Serra i Fortuño de Investigación Etnológica en Castellón, el 3º Premio Ciutat de Castelló de Narrativa, el 19º Premio Ciutat de Castelló por la Paz Vicent Martínez Guzmán; y el 8º Premio Ciutat de Castelló a la Excelencia Musical Guitarrista Manuel Babiloni. El presupuesto total destinado a estos galardones asciende a 26.500 euros.