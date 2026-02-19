La Muixeranga de Castelló invita a los Joves Xiquets de Valls a la Trobada de Magdalena en su nueva ubicación

La Conlloga Muixeranga de Castelló lanza ya la XI Trobada de Muixerangues de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló y la Junta de Fiestas. Una cita que se celebrará, como ya es tradición, el segundo sábado de las fiestas de la Magdalena (14 de marzo), a las 12.00 horas, con un cambio de ubicación a la avenida de Lledó en su primer tramo, frente la Cámara Agraria).

En esta ocasión, la Conlloga Muixeranga de Castelló será la anfitriona de la Muixeranga de la Marina Alta y la Colla Joves Xiquets de Valls, en una undécima edición que confirma la consolidación del acto como uno de los más destacados en el tramo final de la programación de las semana grande de Castelló, y también en el calendario muixeranguer, y que todo el mundo espera en la capital.

Imagen de la Colla Joves Xiquets de Valls. / Mediterraneo

Los Joves Xiquets de Valls, en la Trobada de la Mercé de Barcelona en 2024. / Mediterraneo

Muixeranga de la Marina Alta. / Mediterraneo

Conlloguers 2026

Durante el acto de presentación de la Trobada también se ha presentado el video y se ha anunciado la designación como Conlloguers 2026 de Marc Adam i Maria Josep Gregori (miembros de la Nueva Muixeranga de Algemesí) y Toni Alminyana (también miembro de la Nueva Muixeranga de Algemesí y de la Joven Muixeranga de València), por su apoyo permanente y constante, desde sus inicios, al proyecto de la Conlloga.

Presentación de la XI Trobada de Muixerangues de Castelló. / Mediterraneo

Junto con la presentación del encuentro también se ha presentado el Concurso de Fotografía XI Encuentro de Muixerangues de Castelló, que se realizará a través de Instagram.

El Encuentro de Muixerangues de Castelló cuenta con el apoyo y colaboración de una treintena de entidades públicas y privadas y empresas de Castelló.