El PP de Castelló reclama un plan de emergencia para la cogeneración y el sector cerámico

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló le reclama al Gobierno de España, en coordinación con los sectores afectados y la Generalitat Valenciana, desarrollar en el plazo máximo de un mes un plan de emergencia para el impulso de la cogeneración y la defensa del sector industrial y cerámico. Los populares han registrado una declaración institucional para el pleno ordinario del mes de febrero con esta solicitud.

Para Sergio Toledo, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, “es muy importante que el Gobierno de España sea consciente de la importancia del sector cerámico para nuestra provincia y para la Comunitat Valenciana, ya que se trata de una industria que factura cerca de 5.000 millones de euros anuales y que genera más de 70.000 empleos”.

Por ello, para el impulso de la cogeneración, se insta a incluir medidas como acometer la modificación normativa en la fórmula de cálculo de la retribución regulada, de forma que, con el ajuste metodológico necesario, se cubran los costes y las plantas de cogeneración no pierdan retribución.

Inversión mediante subastas

Asimismo, el PP solicita establecer un marco de inversión mediante subastas de hasta 1.200 megavatios de potencia, extender la retribución regulada, incrementar las dotaciones presupuestarias y agilizar los pagos destinados a la transformación, así como mejorar la regulación para facilitar la hibridación.

Además, se le pide al Gobierno de España a presentar el Libro Blanco sobre Energía e Industria, reconocer explícitamente la especificidad de los sectores industriales intensivos en calor, defender a nivel europeo la revisión de los benchmarks del ETS, compensar adecuadamente los costes indirectos del ETS y otros costes climáticos, apoyar a nivel europeo el acceso de los sectores intensivos en energía a instrumentos de financiación para una descarbonización realista y sin obstáculos que dificulten la elegibilidad de los proyectos, y liderar en el seno de la Unión Europea la defensa del sector cerámico.

Para Toledo, “el gobierno no puede hacer como hace siempre ante un problema, que es mirar hacia otro lado; tiene que actuar y hacerlo de manera rápida y eficaz”.