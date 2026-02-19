“El PSOE miente porque la canción ‘Castelló està llesta’ no se retiró de las redes por plagio”

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha asegurado que “el PSOE vuelve a mentir cuando dice que la canción Castelló està llesta se retiró de las redes sociales por plagio". Esta es la respuesta del Ayuntamiento de Castelló a las críticas socialistas que señalaron que el tema y no se encontraba en plataformas por las acusaciones de plagio de Pedro Guzmán, autor de Magdalena festa plena.

Selma ha indicado que "el tema de Tacho fue retirado de las diferentes plataformas en el momento en que fuimos conocedores del malestar del compositor de Magdalena Festa Plena por la utilización de un fragmento de la letra de este tema en la canción".

Reunión

La edila ha explicado que “en una reunión mantenida con el compositor, el autor dejó claro que no quería la utilización ni de la letra o música de este conocido tema, ni siquiera con el pago de los preceptivos derechos de autor, y que quería una desvinculación total de su canción de Castelló està llesta".

La concejala ha explicado que “desde ese momento nos pusimos en contacto con Tacho y con su productor para adaptar Castelló està llesta, retirando las partes con las que no está de acuerdo el compositor de Magdalena Festa Plena, y cumpliendo con su voluntad de que no aparezca en la canción de Tacho”.

Decisión del autor

“Desde el Ayuntamiento respetamos al máximo, como no puede ser, la decisión del autor de Magdalena Festa Plena, al mismo tiempo que hemos trabajado en una solución para que siga habiendo esa canción de Magdalena que había sido compuesta por Tacho”.

La edil de Fiestas de Castelló, Noelia Selma. / Mediterráneo

Noelia Selma ha querido recalcar una vez más que “Castelló està llesta no quiere sustituir a ningún himno o a ninguna de las canciones magdaleneras que todos conocemos. Era y es, simplemente, una canción para que se pueda disfrutar en la calle, en estas fiestas de la Magdalena y por eso nos pusimos en contacto con Tacho, un artista reconocido y que ya había colaborado con otras fiestas como las Fallas de València o las Hogueras de Alicante, donde también se compusieron unas canciones que mezclaban ritmos actuales con canciones tradicionales”.

La concejala ha insistido finalmente en “el total respeto que tenemos desde el equipo de gobierno tenemos siempre por nuestras señas de identidad, por nuestras Fiestas de la Magdalena, y también por personas como el autor del Magdalena Festa Plena’ y por lo que significan nuestros símbolos festivos, en este caso musicales”.