El PSPV de Castelló denuncia la retirada de la canción promocional de la Magdalena por plagio

El autor original de la letra ha alertado de plagio por lo que el tema ha desaparecido de las plataformas

Ramón Pérez

Castelló

El grupo municipal del PSPV de Castelló ha denunciado la retirada de todas las plataformas de la canción promocional de las fiestas de la Magdalena (Castelló està llesta), adjudicada por 16.940 euros, al alertar el autor de la letra original de plagio.

Los representantes socialistas en el Patronato Municipal de Fiestas han presentado esta mañana un escrito en el que instan a evaluar si Castelló va a recuperar el dinero invertido en un contrato que especificaba que el tema tenía que ser “original”, por lo que también han preguntado si ejercerán acciones legales.

Los socialistas han acusado a la Concejalía de Fiestas de una “pésima gestión del dinero público y un desgaste de la reputación del Ayuntamiento” tras la retirada de todas las plataformas deAdemás, esta parte ha afeado la falta de rigurosidad y supervisión durante el proceso de elaboración de la composición.

Toma de decisiones

Así, entre otras cuestiones, el documento elevado al Patronato exige esclarecer quién tomó la decisión de contratar a este adjudicatario y quién consideró que el intérprete debía ser el cantante Tacho. Esta parte también insta a conocer los criterios técnicos y artísticos aplicados en la selección de la canción y si los responsables del contrato contaron con el asesoramiento de personas expertas.

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, José Luis López, ha destacado además la “falta de respeto” al compositor de la letra, Pedro Guzmán Grau, que posteriormente popularizaron con su música Els Llauradors, y que se ha sentido agraviado por la difusión de esta canción promocional que tenía que ser, según contrato, “original”.

“Además, queremos saber qué personas han intervenido en todo el proceso de contratación, si han recibido indicaciones del Patronato Municipal de Fiestas y quién supervisó al autor en el proceso de elaboración de la composición porque estamos hablando de dinero público y de la imagen de Castelló”, en palabras de López.

No en vano, la intención del departamento de Fiestas era que la canción promocional actuara “como un vehículo de comunicación emocional y cultural, fomentando el sentido de pertenencia entre la ciudadanía y proyectando una imagen moderna, positiva y atractiva tanto a nivel local, como nacional”, cuando en realidad se ha convertido en una “mofa” para los castellonenses, que han perdido, además, dinero público.

