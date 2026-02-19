Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
36 horas muertasInjusto fin de NoemíDimisión RamírezSuspenden trenesPlagio canción de la MagdalenaColumpios panorámicosPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Vecinos de Castelló se quedan sin agua en sus casas por un corte de luz

Los vecinos piden una solución para que les restablezcan el suministro de agua en sus hogares

Vídeo: Vecinos de un barrio de Castelló se quedan sin agua debido a un corte de luz

Vídeo: Vecinos de un barrio de Castelló se quedan sin agua debido a un corte de luz

Toni Losas

Ramón Pérez

Castellón

Decenas de vecinos del Grupo Cooperación de Castelló se han quedado sin agua en sus casas debido a un corte de luz. Tal y como han explicado llevan un día y medio sin suministro de agua en sus viviendas, porque les han cortado la luz de la bomba que debe extraer el agua del aljibe y llevarla a sus hogares.

Los vecinos han lanzado un llamamiento desesperado, tras llevar día y medio sin agua. El problema afecta a decenas de familias en cuatro bloques del barrio en 10 escaleras que comparten el suministro de agua desde un aljibe. El problema es que se han quedado sin suministro eléctrico en las bombas que deben dar la fuerza para subir el agua a las casas. Así es que se están teniendo que abastecer de agua a través de las fuentes de agua potable de la calle subiendo cubos.

"Somos 150 familias aquí. En la mía son tres miembros, pero en otras serán cinco... El agua es un suministro básico", señalan algunas vecinas, haciendo referencia al problema que tienen las familias con hijos, así como las personas mayores o con problemas de salud. "Yo estoy enferma y lo llevo fatal", señala una de las vecinas. Además, advierten de un problema de salubridad. "Tenemos problemas de limpieza porque no podemos tirar el agua por el váter", aseveran.

Noticias relacionadas y más

"He hablado con la Policía, no me ha dado más solución, me dieron un número gratis para llamar a Iberdrola, donde me han dicho que hay una incidencia de un dinero que no se paga y de ahí viene ese corte", señalan las vecinas, lamentando que tampoco les explican cómo pagar. "No sabemos dónde acudir", añaden. También han recurrido a los administradores de las fincas, que, en contacto con Mediterráneo, han señalado la existencia de una deuda de 4.000 euros. La situación es compleja, ya que son varias comunidades distintas de propietarios, pero comparten la bomba con lo que un problema particular ha acabado siendo compartido por una decena de escaleras.

TEMAS

  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  4. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. 14 años trabajando para que se queme todo en una hora'. Habla el dueño de la nave calcinada en la Ciudad del Transporte
  7. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  8. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, afirma que: "El PSOE miente porque la canción ‘Castelló està llesta’ no se retiró de las redes por plagio”

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, afirma que: "El PSOE miente porque la canción ‘Castelló està llesta’ no se retiró de las redes por plagio”

Vecinos de Castelló se quedan sin agua en sus casas por un corte de luz

Vecinos de Castelló se quedan sin agua en sus casas por un corte de luz

Estreno en la Diputación de Castellón: La gaiata de mano se exhibe por primera vez en el palacio provincial

Estreno en la Diputación de Castellón: La gaiata de mano se exhibe por primera vez en el palacio provincial

Galeria: Les 19 comissions de sector de Castelló per a la Magdalena 2026

Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que "no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul"

Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que "no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul"

El PP de Castelló reclama un plan de emergencia para la cogeneración y el sector cerámico

El PP de Castelló reclama un plan de emergencia para la cogeneración y el sector cerámico

La junta de gobierno de Castelló da el visto bueno a la convocatoria de ayudas para las asociaciones de mayores

La junta de gobierno de Castelló da el visto bueno a la convocatoria de ayudas para las asociaciones de mayores

Fecha de apertura para la Biblioteca 5.0. de Castelló: Begoña Carrasco la fija para septiembre

Fecha de apertura para la Biblioteca 5.0. de Castelló: Begoña Carrasco la fija para septiembre
Tracking Pixel Contents