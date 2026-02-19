Vecinos de Castelló se quedan sin agua en sus casas por un corte de luz

Decenas de vecinos del Grupo Cooperación de Castelló se han quedado sin agua en sus casas debido a un corte de luz. Tal y como han explicado llevan un día y medio sin suministro de agua en sus viviendas, porque les han cortado la luz de la bomba que debe extraer el agua del aljibe y llevarla a sus hogares.

Los vecinos han lanzado un llamamiento desesperado, tras llevar día y medio sin agua. El problema afecta a decenas de familias en cuatro bloques del barrio en 10 escaleras que comparten el suministro de agua desde un aljibe. El problema es que se han quedado sin suministro eléctrico en las bombas que deben dar la fuerza para subir el agua a las casas. Así es que se están teniendo que abastecer de agua a través de las fuentes de agua potable de la calle subiendo cubos.

"Somos 150 familias aquí. En la mía son tres miembros, pero en otras serán cinco... El agua es un suministro básico", señalan algunas vecinas, haciendo referencia al problema que tienen las familias con hijos, así como las personas mayores o con problemas de salud. "Yo estoy enferma y lo llevo fatal", señala una de las vecinas. Además, advierten de un problema de salubridad. "Tenemos problemas de limpieza porque no podemos tirar el agua por el váter", aseveran.

"He hablado con la Policía, no me ha dado más solución, me dieron un número gratis para llamar a Iberdrola, donde me han dicho que hay una incidencia de un dinero que no se paga y de ahí viene ese corte", señalan las vecinas, lamentando que tampoco les explican cómo pagar. "No sabemos dónde acudir", añaden. También han recurrido a los administradores de las fincas, que, en contacto con Mediterráneo, han señalado la existencia de una deuda de 4.000 euros. La situación es compleja, ya que son varias comunidades distintas de propietarios, pero comparten la bomba con lo que un problema particular ha acabado siendo compartido por una decena de escaleras.