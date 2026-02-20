Carrasco: "Los programas de formación de Castellón cambian vidas"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido este viernes el acto de entrega de diplomas al alumnado del Taller de Empleo 16 y la Escuela Taller, en el que 80 personas han recibido su certificado de profesionalidad tras completar cerca de 2.000 horas de formación teórica y práctica durante el último año. Unos programas que son posibles gracias a la colaboración de la agencia Labora, que ha aportado 805.600,80 euros en la Escuela Taller y 824.292 euros destinados al Taller de Empleo 16. "Porque los programas de formación para el empleo del Ayuntamiento de Castellón en colaboración con Labora cambian vidas”, ha dicho la primera edila.

Un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y en el que también ha estado presente el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, además de Virginia Garrigues, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat, y Luis Chiva, director territorial de trabajo y de Labora en Castellón.

Durante su intervención, la primera edil ha destacado el esfuerzo, la valentía y la capacidad de superación del alumnado, subrayando que “en la vida no hay que rendirse, hay que ser valientes y tomar decisiones”. Ha felicitado a los participantes no solo por mejorar su formación y sus oportunidades laborales, sino también por su contribución directa al bienestar de la ciudad.

Carrasco ha resaltado que “toda esta apuesta por el Empleo nos recuerdan la verdadera importancia de lograr un puesto de trabajo”.

Los alumnos se han formado en especialidades como electricidad, albañilería, carpintería, agricultura e instalaciones caloríficas, aplicando sus conocimientos en actuaciones reales que han permitido mejorar diferentes espacios municipales y vecinales.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran la recuperación del Centro Cívico y la Asociación de Jubilados del Grupo San Lorenzo, así como las mejoras realizadas en el centro de jubilados del Grupo San Agustín y San Marcos. Asimismo, el alumnado ha participado en la remodelación de dependencias del Centro Municipal de Formación “Tetuán XIV”, incluyendo la mejora de su Salón de Actos o la Escuela de Educación Vial, entre otras instalaciones.

Hay que destacar que este año el Ayuntamiento ha vuelto a alcanzar un récord con cuatro talleres diferentes en marcha como Programas Mixtos de Empleo y Formación, dos de los cuales finalizan hoy. El próximo 1 de marzo comenzarán otros dos nuevos programas, lo que permitirá mantener cuatro talleres activos y 144 personas contratadas cada año.

La alcaldesa ha agradecido el respaldo de LABORA y de la Generalitat Valenciana “por su apuesta decidida por estos programas, que facilitan la inserción laboral y refuerzan la cohesión social. Porque no hay mejor política social que el empleo”, ha afirmado.

Nuevo Taller y Escuela de Empleo en marzo

Por su parte, la directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana, Virginia Garrigues, ha agradecido “la colaboración que siempre encontramos en el Ayuntamiento de Castellón y en su alcaldesa”. Al mismo tiempo ha anunciado que “próximamente se van a poner en marcha en Castellón 2 nuevos proyectos de Labora con 30 alumnos consistente en un Taller de Empleo y una Escuela Taller, con un importe que superará los 1,5 millones de euros. Y también seguirán en marcha durante 2026 el Talento Joven y la Acción Inserta, que impulsa del mismo modo Labora, con una ayuda de más de 1,6 millones para la ciudad de Castellón”.

La alcaldesa ha concluido asegurando que los logros del alumnado “son los éxitos de toda la ciudad y por eso hoy nos sentimos enormemente orgullosos de todos vosotros”, trasladando su enhorabuena y los mejores deseos para su futuro profesional y personal.