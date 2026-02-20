'Castelló està llesta': El día en el que la Magdalena 2026 se quedó sin su canción

Castelló despertó este jueves con una sorpresa mayúscula. Los que buscaban en las plataformas de streaming de música no dejaba reproducir Castelló està llesta, el tema que Tacho ha compuesto para las fiestas de la Magdalena 2026. Ni siquiera en Youtube se podía ver el vídeo. ¿La razón? El uso de la melodía y la letra de Magdalena festa plena en la parte final de la canción.

"Ha sido un error. Hemos utilizado temas populares en otras canciones y no nos hemos encontrado con ningún problema", explica Raúl Ruiz, la mitad de Tacho el proyecto junto a Sergi Aragó y productor de la pieza encargada por el Ayuntamiento de Castelló. Y es que el autor de Magdalena festa plena, Pedro Guzmán, en ningún momento había dado permiso para usar su canción en esta composición.

Un fotograma del videoclip de 'Castelló està llesta' de Tacho. / Mediterráneo

Todo empezó con la publicación de Castelló està llesta. Guzmán pasó de la sorpresa a la indignación cuando vio que su canción, compuesta en 1995 a petición de Miquel Soler para que la cantaran Els Llauradors se usaba sin que nadie le hubiera preguntado. Por eso, a través de los comentarios de Youtube presentó su queja. Quería que se retirara esa parte del tema porque nadie había autorizado su uso, pero no recibió respuesta.

Al segundo intento, recibió respuesta del grupo que envió un escrito con una propuesta económica por la cesión de los derechos. Pero el objetivo del compositor no era cobrar nada por la utilización, lo que llevó al Ayuntamiento a sentarse con Pedro Guzmán. Sin embargo, el deseo del autor era que no su tema no se mezclara con la canción de Tacho, al ser de estilos muy distintos.

Sin acuerdo, desde el consistorio la decisión fue retirar el Castelló està llesta de las redes, lo que dejó perplejos a los castellonenses que deseaban escuchar el tema, nacido para ser el hit de las fiestas fundacionales de este año.

Tijeretazo a la canción

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, explicaba este jueves que “la retirada no es de toda la canción” y que se valoraba junto al compositor y al productor “la mejor manera de que siga habiendo esa canción de la Magdalena”. Además, aseguraba que se respetaría la decisión de Guzmán.

La solución se conocía antes de la hora de comer, cuando Raúl Ruiz anunciaba que la canción estaba de vuelta a las plataformas. "Hemos retirado la parte final de la canción, donde se usaba parte de este tema y ya vuelve a estar disponible para todos los oyentes", señala Ruiz a Mediterráneo.

Ahora solo falta recortar el videoclip para que la melodía de la Magdalena 2026 regrese a Youtube. Por un día, Castelló se quedó sin su canción, pero ahora la odrá escuchar durante las fiestas hasta que llegue el Vítol.

Polémica política

La polémica saltaba cuando el grupo municipal del PSPV denunciaba, a primera hora del jueves, la retirada de Castelló està llesta por "plagio" y criticaba la "pésima gestión del dinero público y un desgaste de la reputación del Ayuntamiento”. Raúl Ruiz afirma que "no hemos medido el impacto, ha sido un error de cálculo por nuestra parte" y lamenta "la utilización de la canción con fines políticos. Nosotros no somos de ninguna ideología y nos duele que se use para esta clase de disputas. Es una depredación política".

Compromís per Castelló también pedía explicaciones por la retirada tras los problemas relacionados con los derechos de autor. Por su parte, desde el Ayuntamiento, la concejala de Fiestas, Noelia Selma explicaba que "el tema de Tacho fue retirado de las diferentes plataformas en el momento en que fuimos conocedores del malestar del compositor de Magdalena Festa Plena".

Una muestra de cómo una creación artística puede convertirse en arma arrojadiza para la bronca política.