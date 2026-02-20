Castelló se suma al 'Time of Spain' con visitas guiadas y talleres para promocionar la cerámica

Castelló se sumará a Time of Spain (evento que ha sustituido a Cevisama) con la organización de visitas guiadas por la Ruta de la Cerámica, talleres especializados abiertos a la ciudadanía y diversas actividades donde participarán periodistas especializados en cerámica y diseño y que llegarán desde Alemania Armenia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Lituania, Marruecos, Polonia, Reino Unido o Rusia, además de España.

Así lo ha afirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras la firma del protocolo de intenciones con el presidente de la patronal cerámica (Asociación Española de Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos --ASCER--), Ismael García, que ha tenido lugar en el consistorio y que tiene por objeto establecer un marco global de cooperación en actuaciones de promoción y difusión de interés común para ambas partes.

Carrasco y García firman el protocolo. / Mediterráneo

Carrasco ha destacado el "firme compromiso municipal con el desarrollo económico y social del municipio, reconociendo el sector cerámico como un pilar fundamental de su tejido industrial y un elemento identitario de su cultura y patrimonio y el apoyo total al sector azulejero y la cerámica".

De esta forma, habrá una visita guiada el lunes, donde los participantes podrán conocer el patrimonio cerámico, como ha evolucionado a lo largo de la historia, y los usos urbanos de la cerámica presentes en las calles, edificios o mobiliario urbano de la ciudad. Un recorrido que se ofertará al resto de ciudadanía del 24 al 28 de febrero a las 17.30 horas. Ese último día habrá, a lo largo de la mañana, en la plaza de las Aulas, talleres de cerámica abiertos y gratuitos también a los vecinos.

Begoña Carrasco ha agradecido “la predisposición y la colaboración que siempre encontramos en ASCER y en su presidente a la hora de impulsar iniciativas conjuntas que pongan en valor a una de las principales señas de identidad de nuestra ciudad, como es la cerámica y todo lo que implica la actividad de una industria sin la que no se puede entender el presente ni el futuro Castellón”.