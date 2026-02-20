La Escuela de Hostelería de Castellón, en el top de la cocina y la coctelería de la Comunitat Valenciana

La Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón COSDA ha firmado una destacada participación en el concurso de Escuelas de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana, celebrado en Benicarló, donde ha conseguido los primeros premios en las categorías de cocina y coctelería. El certamen, enmarcado en la reconocida Festa de la Carxofa, ha vuelto a situar a la alcachofa como eje vertebrador de la creatividad gastronómica y escaparate del talento emergente del sector.

La cita ha congregado a alumnado y profesorado de distintos centros formativos de la Comunitat Valenciana, que han demostrado un elevado nivel técnico, capacidad de innovación y profundo conocimiento del producto local. En este contexto de exigencia y excelencia, el alumnado de COSDA ha sobresalido con propuestas que han combinado técnica, sensibilidad culinaria y una cuidada puesta en escena, consolidando así el prestigio del centro castellonense en el ámbito autonómico.

En la categoría de cocina, los alumnos Álex Vidal Vidal y Janire Jaén Toribio se han alzado con el primer premio gracias a elaboraciones que reinterpretaron la alcachofa desde una perspectiva contemporánea, manteniendo el respeto por la tradición mediterránea y poniendo en valor el producto de proximidad. El jurado ha destacado el equilibrio de sabores, la precisión en las técnicas empleadas y la coherencia conceptual de sus platos, que evidenciaron una sólida formación y una notable madurez profesional.

Por su parte, en la modalidad de coctelería, el alumno Rodrigo Mendo Fidelis ha obtenido el máximo reconocimiento con una propuesta innovadora que integraba la alcachofa en una creación fresca, armónica y técnicamente impecable. Su trabajo ha puesto de manifiesto la versatilidad del producto y la capacidad de adaptación del alumnado de COSDA a nuevas tendencias, ampliando los límites de la creatividad gastronómica hacia el ámbito de la mixología.

El jurado del concurso ha estado integrado por reconocidos profesionales del sector gastronómico y docente, entre ellos el chef Rubén Miralles, distinguido con una estrella Michelin en la provincia, y Toni Cortés, campeón del mundo de coctelería. Ambos coincidieron en resaltar el alto nivel general de los participantes y, de forma especial, la solidez técnica y la originalidad de las propuestas presentadas por el alumnado de Castellón.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor estos resultados “como reflejo del compromiso de la ciudad con la formación de calidad y la excelencia en un sector estratégico como es la hostelería. El éxito obtenido por el alumnado de COSDA en un certamen autonómico de estas características demuestra que en Castellón contamos con un centro formativo de referencia, capaz de preparar a los futuros profesionales del turismo gastronómico con los más altos estándares de calidad”.

Miralles ha subrayado además que “la gastronomía es uno de los pilares de nuestro posicionamiento turístico. Apostar por la formación, por el talento joven y por la innovación vinculada al producto local es apostar por el futuro de Castellón. COSDA no solo forma profesionales, sino que proyecta la imagen de nuestra ciudad como destino vinculado a la excelencia y al saber hacer”.

Este nuevo reconocimiento refuerza el papel de Castellón como ciudad comprometida con la formación especializada y con la promoción de su capital humano, consolidando a COSDA como embajadora del talento local y ejemplo del potencial de la enseñanza en hostelería y turismo en la Comunitat Valenciana.

COSDA, referente nacional en formación hostelera

Cabe recordar que la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón COSDA fue distinguida el pasado año con el Premio Nacional de Hostelería en la categoría de Formación, un reconocimiento que avala la trayectoria del centro, la calidad de su proyecto educativo y su estrecha vinculación con el tejido empresarial del sector. Este galardón, de ámbito estatal, consolidó a COSDA como uno de los referentes formativos del país y puso en valor su apuesta por una enseñanza práctica, innovadora y alineada con las demandas reales del mercado laboral.