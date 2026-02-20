Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

¿Ha pagado el Ayuntamiento la canción de la Magdalena a Tacho? ¿Actuará en Magdalena en Castelló? Aquí tienes las dos respuestas

El tema 'Castelló està llesta' fue retirado de las plataformas de 'streaming' de música durante un día por el uso no autorizado de 'Magdalena festa plena'

Una imagen del videoclip del tema magdalenero de Tacho.

Una imagen del videoclip del tema magdalenero de Tacho. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La polémica suscitada por la desaparición de la canción oficial de la Magdalena Castelló està llesta durante un día de las plataformas de streaming debido al uso no autorizado de la composición Magdalena festa plena ha llegado hasta los servicios jurídicos del consistorio de la capital de la Plana, así como al Patronato Municipal de Festes.

El tema compuesto por Tacho está siendo estudiado por los juristas municipales con el fin de ver en qué situación quedaría el pago de este servicio después de que se haya eliminado la parte de la canción de Pedro Guzmán (autor del Magdalena festa plena) de la composición de Tacho porque el castellonense no había dado permiso para la utilización en el nuvo tema musical. Porque el Ayuntamiento de Castelló todavía no ha abonado los 16.940 euros que cuesta Castelló està llesta, según han confirmado fuentes municipales este viernes.

Sergi Aragó --Tacho-- recibió el encargo del consistorio de realizar una canción para las fiestas de la Magdalena cómo había hecho en València con las fallas y en Alicante con las hogueras. Tras informarse sobre las celebraciones fundacionales, contó con reputados músicos --entre ellos los de la Banda Municipal de Castelló-- para llevar a cabo el tema que el Ayuntamiento presentó hace unas semanas. Sin embargo, fue hace unos días cuando Guzmán vio con indignación que el Magdalena festa plena que compuso en 1995 a petición de Miquel Soler para que la cantaran Els Llauradors era utilizada sin que nadie le hubiera preguntado ni solicitado permiso.

Finalmente, y pese a la polémica suscitada, Tacho estará en Castelló estas fiestas de la Magdalena. Tiene un contrato firmado con una gaiata para actuar dentro de la programación del sector, según confirmó el presidente de esta comisión.

