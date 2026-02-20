El pleno de Castelló aprueba la renuncia de Ramírez entre insultos y reproches: desde "provocadores de muertes en trenes" al "subirse la bragueta"

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este viernes la renuncia del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, por las multas de la zona azul, entre insultos y reproches del equipo de gobierno y la oposición y en el transcurso de una sesión crispada. De esta forma, Ramírez ha dejado de ser edil de la actual corporación después de dos años y 8 meses de haber jurado su cargo y desempeñar las funciones de responsable de Movilidad, Juventud y Medio Ambiente.

Tras una tensa junta de portavoces extraordinaria donde, según ha explicado la alcaldesa, Begoña Carrasco, el PSOE y Compromís han forzado el debate que finalmente la primera edila ha autorizado por cuatro minutos por grupo político, el pleno ha comenzado con casi media hora de retraso. "En este Ayuntamiento dimitió Antonio Lorenzo porque estaba imputado y David Donate pordesavenenciass con la entonces alcaldesa y no hubo debate porque fue una decisión personal", ha remarcado Carrasco.

Un momento del pleno presidido por la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, este viernes a primera hora de la mañana. / P. A.

La sesión plenaria, a la que han excusado los ediles Arantxa Miralles, Pilar Escuder y Jorge Ribes (este fue precisamente el que denunció que Ramírez no pagaba presuntamente las multas en la zona azul), ha estado marcada por un ambiente hostil marcado principalmente por la intervención del concejal de Vox, Alberto Vidal, quien no ha escatimado en insultos hacia la oposición, principalmente, el PSOE.

"Es una indecencia que el PP defienda durante dos años que el concejal se salte las ordenanzas" Ignasi Garcia — Portavoz municipal de Compromís

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha remarcado que la dimisión de Ramírez "tenía que haber llegado hace dos años porque no pagaba la zona azul cómo sí lo hacía el resto de la ciudadanía" y ha acusado a la alcaldesa "de guardar silencio y no hacer nada con respecto a esta situación". "Hace dos años le dije a Ramírez lo que ocurriría con estos hechos: que afectarían a su familia, que esto no pararía y que los que lo apoyaban lo sacarían fuera", ha recordado Garcia, quien también ha hecho hincapié en que el 2 de febrero la Audiencia Provincial reabrió el caso del concejal que era reconocido y señalado por la calle como "el concejal de las multas". "Es una indecencia que el PP defienda durante dos años que el concejal de Movilidad se salte las ordenanzas", ha continuado.

Tercera salida del equipo de gobierno local en más de 2,5 años: Pradas, Fabregat y Ramírez La salida de Cristian Ramírez tras presentar su dimisión es la tercera que se produce en el equipo de gobierno local en este mandato de lago más de 2,5 años. Si bien esta ha tenido lugar por el caso de las multas de la zona azul, las dos anteriores fueron debidas a la incorporación de Salomé Pradas y Susana Fabregat al Consell. El 19 de julio de 2023, tan solo un mes después de haber jurado su cargo como concejala del Ayuntamiento de Castelló, Salomé Pradas era nombrada consellera de Infraestructuras, Medio Ambiente, Agua y Territorio y era sustituida por la actual edila de Deportes, Maica Hurtado. La marcha de Fabregat como delegada del Consell el 12 de agosto de 2023 propició la entrada de Clara Adsuara. Ahora, Ramírez dará paso a Gonzalo Romero.

La intervención más extrema y con un tono más exaltado de lo habitual ha llegado con el concejal de Vox Alberto Vidal. El edil del partido de Abascal ha defendido a Ramírez y si bien ha reconocido que "puede haber cometido errores, ha pagado las multas". Seguidamente, ha arremetido contra la oposición, principalmente contra el PSOE a los que se ha referido como "mafia,encubre violadoress, corruptos y provocadores de muertes en trenes". "Ustedes son un peligro", ha dicho Vidal, quien ha anunciado que Vox "votará en contra de sus iniciativas, mociones y declaraciones institucionales porque son ustedes unos inútiles, un peligro para España y para los castellonenses". "Si Ramírez quiere dejar el acta, que lo haga, pero ustedes no lo harán", ha concluido.

"Son una mafia y provocadores de muertes en trenes" Alberto Vidal — Concejal de Vox

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Patricia Puerta, ha comenzado sus palabras pidiendo a la alcaldesa que no consienta "estos improperios del concejal en el pleno" (en referencia a Vidal). "Ustedes han provocado el debate de un tema personal y los demás tienen libertad para hablar", le ha contestado Carrasco.

"Vamos a seguir porque la ciudadanía merece conocer la verdad" Patricia Puerta — Portavoz municipal del PSOE

Para Puerta, la dimisión de Ramírez también llega dos años tarde por las 167 multas "acumuladas y porque la ciudadanía ha visto una sensación de desigualdad". "La decisión judicial, la presión de la opinión pública y los desacuerdos en el equipo de gobierno a este respecto han influido en esta decisión, por lo que esto no es una persecución, es cumplir con la obligación de la oposición", ha afirmado la socialista.

"Carrasco conocía los hechos y decidiómantenere a Ramírez en el cargo y Castelló merece un gobierno ejemplar", ha proseguido Puerta, quien ha anunciado que los socialistas seguirán con el proceso "porque la ciudadanía merece conocer la verdad".

"Multas prescritas del PSOE, Compromís, Podemos y altos cargos del Consell"

Finalmente, ha sido el concejal Vicent Sales, por parte del grupo municipal del PP, el que ha tomado la palabra y ha defendido la urgencia de la celebración de este pleno extraordinario "porque quedan 15 días para las fiestas de la Magdalena y se necesitan todas las manos necesarias para que estén bien organizadas pero a los sanchistas y a los separatistas esto les da igual".

"Ha habido una cacería en contra de Cristian Ramírez" Vicent Sales — Concejal del PP

La oposición ha votado en contra de esta urgencia. Sales, quien ha agradecido a Ramírez su generosidad porque ha pensado más en el gobierno que en sus intereses personales, ha recordado que tanto una edila de Compromís como uno del PSOE no dejaron el gobierno al estar inmersos también en otras causas. Ha acusado a los socialistas de hacer "una cacería contra Ramírez acusándolo de ir en una furgoneta negra y de las pintadas de CorruPSOE" y ha recordado los 8 millones de multas prescriptas "donde hay concejales del PSOE, Compromís, Podemos y altos cargos del Consell". "Esperamos, del PSOE, que dejen de robar y que se suban la bragueta", ha concluido Vicent Sales.