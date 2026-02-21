Municipal
¿Quién es Gonzalo Romero el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Ramírez?
El castellonense vuelve al consistorio tras casi 11 años de su marcha
Gonzalo Romero Casaña, el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Cristian Ramírez por el caso de las multas de la zona azul, es conocido en el Ayuntamiento de Castelló. El castellonense, que concurrió a las pasadas elecciones municipales de 2023 en el puesto 14 de la lista de Begoña Carrasco por el PP, ya fue concejal del consistorio capitalino durante ocho años, cuatro (2007-2011) con Alberto Fabra como alcalde y otros cuatro (2011-2015) con Alfonso Bataller como primer edil. Durante estos mandatos ostentó su responsabilidad en las áreas de Sostenibilidad y Medio Ambiente (las que ha dejado Ramírez) y Control Urbanístico además de Agricultura. Tras perder la elecciones el PP en 2015, Romero abandonó el Ayuntamiento hasta el próximo jueves que será cuando jure de nuevo como concejal en el transcurso del pleno ordinario de febrero.
Romero nació en agosto de 1967, es abogado de profesión y sus deportes favoritos son el fútbol y la montaña (es un enamorado del Desert de les Palmes y de la Tinença de Benifassà). Romero, quien trabajó en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Castellón, ocupaba, hasta ahora, el puesto de técnico de la administración en la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.
