Magdalena 2026: El Consell Valencià de Cultura celebra su pleno en Castelló como previa de las fiestas

La celebración de las fiestas de la Magdalena 2026 está cada vez más cerca y se multiplican los actos que sirven como preludio a estos festejos. Dentro de esta previa, el Ayuntamiento de Castelló acogerá este lunes la celebración del pleno del Consell Valencià de Cultura.

Esta institución consultiva y asesora de la Generalitat ha decidido celebrar su próximo pleno en la capital de la Plana debido a la cercanía de sus fiestas fundacionales de la Magdalena y el significado cultural que estas tienen, no solo para la ciudad y la provincia, sino para toda la Comunidad Valenciana.

Esta elección viene a evidenciar la apuesta del Consell Valencià de Cultura por vertebrar la Comunitat, a través de la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales que unen a castellonenses, valencianos y alicantinos.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento al acoger, por primera vez, la celebración de un pleno de estas características y a sus prestigiosos miembros, “a quienes esperamos con los brazos abiertos, como esta ciudad sabe hacer, acogedora por naturaleza y orgullosa de su tradición, de su identidad y de su historia”.

Agenda del pleno

Así pues, será la primera edil, acompañada del concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, quien reciba en el Ayuntamiento, a partir de las 11.30 horas, al presidente del Consell Valencià de Cultura, José María Lozano, y a los miembros del pleno.

A las 12.00 horas está previsto que se descubra una placa conmemorativa en el salón de plenos donde a continuación se celebrará la sesión plenaria que, que será presidida por la alcaldesa de la ciudad y el presidente del Consell Valencià de Cultura. Tendrá carácter público, abierto a las asociaciones convocadas y a los medios de comunicación que lo deseen.

“Castellón agradece la oportunidad que brinda el Consell Valencià de Cultura de conocer de cerca su labor, en favor de la defensa y promoción de la cultura valenciana. Una destacada labor que busca acercar posturas y llegar a puntos en común a través del diálogo y unos mínimos de consenso, para dar salida aquellos asuntos que precisan soluciones", ha comentado la alcaldesa.

"Desde el Ayuntamiento seguiremos respaldando todas las acciones que pongan en valor nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestras señas de identidad, respetando nuestros orígenes que son los que nos hacen avanzar como sociedad”, concluye Carrasco.