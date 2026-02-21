El PP de Castelló insta a Pedro Sánchez a dar facilidades a los autónomos para dinamizar la economía

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castelló reclama medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. Por eso, su portavoz, Sergio Toledo, ha registrado una declaración institucional con la que espera recabar el apoyo del resto de grupos políticos.

Toledo afirma que “solicitamos al gobierno de Pedro Sánchez que reduzca impuestos, simplifique burocracia y dé facilidades a los autónomos para emprender y dinamizar la economía local”. Recuerda que “en España, más de 3,4 millones de personas cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los cuales 43.346 autónomos son de la provincia de Castellón. Muchos de ellos son pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales y emprendedores que sostienen buena parte del tejido económico y social de nuestros barrios”.

Reformas pendientes

La iniciativa plenaria insta al Gobierno de España a impulsar de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.

“Queremos que el apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores del municipio, sea el de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, y que juntos reafirmemos el compromiso de que se deben impulsar medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización”, señala el portavoz popular.

De esta forma los populares manifiestan su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos ocho años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa.

“Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local”, apunta Toledo.

Franquicia de IVA

Es por eso que el texto presentado por el PP insta al Gobierno de España a aplicar de forma inmediata el régimen de franquicia de IVA previsto por la directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo.

Del mismo modo que insta al Gobierno de España a flexibilizar los requisitos que se exigen para poder acceder al cobro de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, para que se ajusten a la realidad del trabajo por cuenta propia y que este colectivo pueda tener un verdadero derecho al paro.

Piden devolver de manera inmediata, automática y sin dilación los excesos por sobre cotización de los trabajadores en pluriactividad de ejercicios previos.