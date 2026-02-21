El PP de Castelló insta a Pedro Sánchez a dar facilidades a los autónomos para dinamizar la economía
Los populares registran una declaración institucional para reclamar la reducción de impuestos, simplificar la burocracia y potenciar el emprendimiento
El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castelló reclama medidas de apoyo a los trabajadores autónomos. Por eso, su portavoz, Sergio Toledo, ha registrado una declaración institucional con la que espera recabar el apoyo del resto de grupos políticos.
Toledo afirma que “solicitamos al gobierno de Pedro Sánchez que reduzca impuestos, simplifique burocracia y dé facilidades a los autónomos para emprender y dinamizar la economía local”. Recuerda que “en España, más de 3,4 millones de personas cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de los cuales 43.346 autónomos son de la provincia de Castellón. Muchos de ellos son pequeños comerciantes, hosteleros, profesionales y emprendedores que sostienen buena parte del tejido económico y social de nuestros barrios”.
Reformas pendientes
La iniciativa plenaria insta al Gobierno de España a impulsar de manera inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, estableciendo un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas, en diálogo con las principales organizaciones representativas del sector.
“Queremos que el apoyo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores del municipio, sea el de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento, y que juntos reafirmemos el compromiso de que se deben impulsar medidas de apoyo al autoempleo, la formación y la digitalización”, señala el portavoz popular.
De esta forma los populares manifiestan su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia los trabajadores autónomos, que en los últimos ocho años se ha traducido en una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa.
“Lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local”, apunta Toledo.
Franquicia de IVA
Es por eso que el texto presentado por el PP insta al Gobierno de España a aplicar de forma inmediata el régimen de franquicia de IVA previsto por la directiva europea, que permite eximir del pago y la presentación de declaraciones de IVA a los autónomos y pequeñas empresas con una facturación anual inferior a 85.000 euros, lo que supondría un importante alivio fiscal y administrativo para el colectivo.
Del mismo modo que insta al Gobierno de España a flexibilizar los requisitos que se exigen para poder acceder al cobro de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, para que se ajusten a la realidad del trabajo por cuenta propia y que este colectivo pueda tener un verdadero derecho al paro.
Piden devolver de manera inmediata, automática y sin dilación los excesos por sobre cotización de los trabajadores en pluriactividad de ejercicios previos.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara