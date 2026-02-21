Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Castelló denuncia el debilitamiento progresivo del consultorio Churruca del Grau

Mary Carmen Ribera asegura que "cuando gobierna el PP, el distrito marítimo retrocede"

La edil Mary Carmen Ribera critica el debilitamiento del consultorio del Grau de Castelló.

La edil Mary Carmen Ribera critica el debilitamiento del consultorio del Grau de Castelló. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castelló

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Mary Carmen Ribera ha advertido del deterioro progresivo del consultorio sanitario Churruca del Grau después de la reducción de personal médico y la carencia de cobertura de determinados lugares clave en los últimos meses.

“Cuando gobierna el PP, el Grau retrocede. No puede haber barrios de primera y barrios de segunda en sanidad pública”, ha concluido la edil.

 Actualmente, el centro ha pasado de contar con cuatro médicos a tres, y ha estado semanas sin celador. A esta situación se suma una ratio de 1.426 pacientes por médico y de 1.845 pacientes por profesional de enfermería, cifras que superan los estándares recomendados en Atención Primaria.

Para Ribera, “cuando pasas de cuatro médicos a tres y no cubres personal, no estás reorganizando el servicio: estás debilitándolo”.

Listas de espera

La edil socialista ha señalado que “las listas de espera no solo se generan en los hospitales; también empiezan en la Atención Primaria cuando cada profesional tiene que atender más pacientes de los que son razonables”. En este sentido, ha advertido que la sobrecarga asistencial repercute directamente en el tiempo de atención y en la calidad del servicio que reciben los vecinos y vecinas del Grau.

 Además, el PSPV ha denunciado la falta de respuesta institucional ante las reivindicaciones vecinales, especialmente en cuanto a las necesidades de accesibilidad del centro y la sustitución de la puerta de acceso por una adaptada a personas con movilidad reducida, así como el mostrador y los baños.

“Los servicios públicos no se cierran de golpe; se debilitan poco a poco hasta que alguien dice que ya no son viables. Y esto es exactamente lo que tememos que esté pasando en el Grau”, ha afirmado Ribera.

 El grupo municipal socialista ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que cubra inmediatamente la plaza médica pendiente y garantice los recursos necesarios para evitar que el consultorio pierda capacidad asistencial.

