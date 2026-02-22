El Ayuntamiento de Castelló quiere impulsar la creación de empleo con su alianza con empresarios metalúrgicos

El Ayuntamiento de Castelló colaborará con la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) para acercar al ecosistema empresarial castellonense acciones orientadas a la formación, la digitalización, la generación de empleo y la mejora de la competitividad. La alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, se ha reunido con representantes para ultimar los detalles del futuro convenio de colaboración entre ambas entidades.

Tras la reunión, la alcaldesa ha anunciado que “desde el Ayuntamiento de Castellón sumamos esfuerzos con Femeval, y en concreto con su oficina Acelera Pyme, para facilitar una serie de servicios gratuitos que ponen el foco en la importancia de la digitalización como palanca de creación de empresas y empleabilidad”.

Esta oficina, recientemente inaugurada y con sede en el polígono Fadrell de Castelló, ofrece asesoramiento individualizado, jornadas informativas y formación práctica y autodiagnósticos en competencias digitales, impulso del uso de herramientas tecnológicas y orientación en programas de ayudas públicas.

Asimismo, entre sus líneas de actuación facilita el emprendimiento e intraemprendimiento digital para dar cobertura a quienes quieren iniciar un proyecto o consolidar su negocio.

Carrasco ha explicado que las acciones promovidas entre el Ayuntamiento y Femeval, a través de su oficina Acelera Pyme Castelló, se desarrollarán en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES Castelló), “uno de los emblemas en nuestra ciudad de la formación laboral, por lo que estas actividades beneficiarán tanto a los emprendedores y empresas alojadas en el CIES como al conjunto del ecosistema emprendedor de Castellón”, ha señalado.

En la reunión, además de Carrasco, han estado presentes, por parte de Femeval, su secretaria general, Empar Martínez; el director de las oficinas Acelera Pyme (OAP) de la federación, Marcel Cerveró; y la asesora técnica de la Oficina Acelera Pyme Castelló, Maria Bellmunt.

Creación de empleo

Begoña Carrasco ha asegurado que “con este acuerdo, desde el equipo de gobierno reafirmamos nuestra apuesta por el fomento del talento y por dar las herramientas necesarias a emprendedores y pymes para poder mejorar sus negocios y generar más empleo en nuestra ciudad".

También ha comentado que "lo hacemos contando con el acompañamiento de Femeval, una de las organizaciones empresariales sectoriales de mayor peso específico en la Comunitat Valenciana, que agrupa a 36 asociaciones y más de 3.300 empresas vinculadas a la industria, el comercio y los servicios del metal”.

Carrasco también ha destacado de manera especial el trabajo realizado por el área de Empleo e Impulso Económico, dirigida por Juan Carlos Redondo, “que ha fraguado también este acuerdo durante los últimos meses en favor de las empresas y de la creación de empleo en Castellón”.

Oportunidad para las empresas

La secretaria general de Femeval, Empar Martínez, ha valorado el encuentro como “muy positivo”, ya que la oficina Acelera Pyme Castelló “puede ser una gran oportunidad para ampliar y complementar los servicios que el propio Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía”.

“Creemos que, en este momento, todo lo que podamos contribuir a favorecer la digitalización, sobre todo de pequeñas empresas, es muy beneficioso para Castelló”, ha subrayado Martínez.

En este sentido, ha destacado que la Oficina Acelera Pyme puede ser especialmente útil para sectores como el comercio local, que está realizando un gran esfuerzo de transformación. “Puede ayudar de forma gratuita a identificar mejoras en procesos como la factura electrónica o la digitalización de tiques, cuestiones que pueden parecer sencillas pero que aportan un gran valor y eficiencia a negocios que son esenciales para la ciudad de Castelló”.