Castelló cumple con fervor y emoción el tradicional paso por el manto de la Virgen del Lledó

Los vecinos de Castelló no han dudado en cumplir, durante la mañana de este domingo, con el tradicional paso por el manto del Virgen del Lledó en la basílica de la patrona de la ciudad. Los padres han llevado a sus hijos, sobre todo a bebés y niños de pocos años, para pedir la protección de la Lledonera en una cita tradicional en la que tampoco han faltado adultos que han cumplido con el rito.

Los padres llevaron a sus hijos a cumplir con el paso por el manot. / Manolo Nebot

No solo personas de Castelló, sino también de localidades vecinas participaron en este acto, uno de los que cuentan con mayor aceptación por parte de los fieles y que se celebran en este templo ya que suelen acudir con sus hijos sin que falten tampoco personas adultas que quieren mostrar su fervor a la Lledonera y que buscan su protección bajo el manto tras guardar una larga cola tanto en el interior como en el exterior de la basílica.

Cientos de personas se han acercado esta mañana a la basílica del Lledó. / Manolo Nebot

Una tradición profundamente arraigada que ha combinado espiritualidad y devoción popular, y es un acto de comunión entre generaciones. Desde hace décadas, el manto de la Mare de Déu del Lledó ha simbolizado refugio y esperanza, un espacio donde la comunidad se ha reunido para expresar sus sentimientos más profundos.