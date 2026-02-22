Castelló estrena un nuevo huerto social en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad

Castelló suma un segundo huerto social gestionado por Somcustòdia y del que se hacen cargo personas migrantes, personas con discapacidad intelectual, mujeres víctimas de violencia de género y gente mayor con el objetivo de que puedan socializar e inculcarles la importancia de cuidado a través de la responsabilidad de transformar y preocuparse por este huerto ubicado en el parque Geólogo Royo que ahora están acondicionando y preparando para su próximo uso.

La entidad que pone en marcha este proyecto bajo el nombre de La Tanda ya fue la artífice del huerto social que explota Cocemfe en el grupo San Lorenzo y ahora es este segundo huerto social el que ayuda a estas personas en una parcela cedida en precario por el Ayuntamiento de Castelló.

La nueva instalación se ubica en el parque Geólogo Royo. / SomCustòdia

También cuenta con la colaboración del Quiosco del Lago ubicado justo enfrente del solar que ya se está preparando para la acogida de los primeros cultivos en este huerto.

"Este punto de encuentro comunitario nace de la idea de crear lugares donde la gente puede colaborar y construir confianza además de reducir la soledad y fortalecer las redes de apoyo que mejoran el bienestar colectivo", explica la directora general de Somcustòdia, Esperanza Meléndez, quien cuenta con un amplio equipo de profesionales al que se acaba de incorporar una profesional para el diseño y la gestión del espacio en este parque.

"La Tanda demuestra que la ciudad también puede cuidarse desde lo cercano, un espacio verde que puede ser a la vez un lugar de aprendizaje, de apoyo mutuo y de participación real", señala Esperanza Meléndez en declaraciones al periódico Mediterráneo.

"Importancia"

"Aquí lo importante no es solo la huerta, es el vínculo, lo que se mueve e inculca cuando la gente se encuentra sin prisa, con un objetivo compartido y un espacio seguro", añade Meléndez. Este huerto urbano se suma a la media docena de estas instalaciones que está distribuida por los diferentes distritos de Castelló y que están gestionados por los vecinos, además del que se encuentra San Lorenzo.

Desde Somcustòdia también recordaron que este tipo de espacios mejoran la calidad de vida de las personas usuarias así como el tejido comunitario en la capital de la Plana y logra buenos resultados.

Apertura de vínculos

"En términos sociales, este huerto funciona como una infraestructura de cuidados, un lugar donde se aprende haciendo, se comparten saberes, se abren conversaciones difíciles y se construyen vínculos que protegen frente a la exclusión", finalizó Meléndez, tras destacar la importancia de este nuevo proyecto social.