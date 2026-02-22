Compromís per Castelló reclama blindar els drets de les dones davant el negacionisme
La formació presenta una declaració institucional per a que la ciutat reafirme el compromís amb la lluita contra les violències masclistes
El grup municipal Compromís per Castelló ha anunciat la presentació d'una declaració institucional amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, per reafirmar el compromís de la ciutat amb la igualtat real i amb la lluita contra les violències masclistes en un context marcat pels retrocessos i el discurs negacionista.
La regidora de Compromís, Vera Bou, ha advertit que “mentre continuem comptant assassinats masclistes a l’estat espanyol i també al País Valencià, hi ha qui intenta minimitzar o negar la violència que patim les dones”. Bou ha assenyalat que el clima polític actual, en què es qüestionen les polítiques d’igualtat i es deslegitimen els consensos feministes, “no és aliè a esta realitat”.
“Quan es posa en dubte l’existència de la desigualtat o es debiliten les polítiques públiques que protegeixen les dones, el missatge que es trasllada és perillós. No podem banalitzar la violència ni convertir en opinable el que és una vulneració de drets”, ha afirmat.
Drets de les dones
Compromís recorda que el 8M és una jornada per reivindicar els drets de les dones treballadores i per continuar avançant cap a una societat justa i igualitària, lliure de violències. En aquest sentit, la formació assenyala que la bretxa salarial continua sent una realitat a l’estat espanyol, amb una desigualtat que impacta directament en la independència econòmica de les dones i en les seues pensions futures.
A més, les tasques de cura i el treball domèstic continuen recaient majoritàriament en les dones, fet que evidencia que la corresponsabilitat encara és una assignatura pendent.
La formació també recorda els retrocessos executius i legislatius que s’estan produint al País Valencià, així com en les dificultats i persecucions que s’estan generant al voltant de l’exercici dels drets sexuals i reproductius. Per a Compromís, les institucions públiques han de garantir aquests drets amb determinació i sense ambigüitats.
Reforçar la llei
Per això, la declaració institucional presentada per la coalició insta les institucions valencianes a reforçar el marc legislatiu i pressupostari en matèria d’igualtat, renovar el pacte valencià contra la violència de gènere i garantir la perspectiva de gènere en totes les àrees de govern.
Així mateix, reclama mesures concretes per combatre l’escletxa salarial, reforçar els recursos públics contra les violències masclistes i impulsar polítiques d’ocupació que afavorisquen l’emancipació econòmica de les dones.
Bou ha remarcat que Castelló “ha de situar-se clarament al costat dels drets de les dones i no permetre cap pas enrere en igualtat”, i ha apel·lat a la responsabilitat de la corporació municipal perquè la ciutat mantinga una posició clara i inequívoca en defensa dels drets de les dones.
