Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las mejores imágenes del MaratónAbuso sexual a menoresJubilación farmaciaEl sexo madruga en CastellónPeñíscola se viste de HollywoodGigantes marinosPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Compromís per Castelló reclama blindar els drets de les dones davant el negacionisme

La formació presenta una declaració institucional per a que la ciutat reafirme el compromís amb la lluita contra les violències masclistes

Compromís per Castelló demana blindar els drets de les dones.

Compromís per Castelló demana blindar els drets de les dones. / Mónica Ros

Ramón Pérez

Castelló

El grup municipal Compromís per Castelló ha anunciat la presentació d'una declaració institucional amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, per reafirmar el compromís de la ciutat amb la igualtat real i amb la lluita contra les violències masclistes en un context marcat pels retrocessos i el discurs negacionista.

La regidora de Compromís, Vera Bou, ha advertit que “mentre continuem comptant assassinats masclistes a l’estat espanyol i també al País Valencià, hi ha qui intenta minimitzar o negar la violència que patim les dones”. Bou ha assenyalat que el clima polític actual, en què es qüestionen les polítiques d’igualtat i es deslegitimen els consensos feministes, “no és aliè a esta realitat”.  

“Quan es posa en dubte l’existència de la desigualtat o es debiliten les polítiques públiques que protegeixen les dones, el missatge que es trasllada és perillós. No podem banalitzar la violència ni convertir en opinable el que és una vulneració de drets”, ha afirmat.

Drets de les dones

Compromís recorda que el 8M és una jornada per reivindicar els drets de les dones treballadores i per continuar avançant cap a una societat justa i igualitària, lliure de violències. En aquest sentit, la formació assenyala que la bretxa salarial continua sent una realitat a l’estat espanyol, amb una desigualtat que impacta directament en la independència econòmica de les dones i en les seues pensions futures.

A més, les tasques de cura i el treball domèstic continuen recaient majoritàriament en les dones, fet que evidencia que la corresponsabilitat encara és una assignatura pendent.

La formació també recorda els retrocessos executius i legislatius que s’estan produint al País Valencià, així com en les dificultats i persecucions que s’estan generant al voltant de l’exercici dels drets sexuals i reproductius. Per a Compromís, les institucions públiques han de garantir aquests drets amb determinació i sense ambigüitats.

Reforçar la llei

Per això, la declaració institucional presentada per la coalició insta les institucions valencianes a reforçar el marc legislatiu i pressupostari en matèria d’igualtat, renovar el pacte valencià contra la violència de gènere i garantir la perspectiva de gènere en totes les àrees de govern.

Així mateix, reclama mesures concretes per combatre l’escletxa salarial, reforçar els recursos públics contra les violències masclistes i impulsar polítiques d’ocupació que afavorisquen l’emancipació econòmica de les dones.

Noticias relacionadas y más

Bou ha remarcat que Castelló “ha de situar-se clarament al costat dels drets de les dones i no permetre cap pas enrere en igualtat”, i ha apel·lat a la responsabilitat de la corporació municipal perquè la ciutat mantinga una posició clara i inequívoca en defensa dels drets de les dones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  4. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  7. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
  8. Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata

El PSPV de Castelló exige recuperar la distancia entre salas de juego y centros educativos

El PSPV de Castelló exige recuperar la distancia entre salas de juego y centros educativos

Magdalena 2026: Esclat de festa castellonera en l’Homenatge a les Comissions de Sector

Magdalena 2026: Esclat de festa castellonera en l’Homenatge a les Comissions de Sector

Compromís per Castelló reclama blindar els drets de les dones davant el negacionisme

Compromís per Castelló reclama blindar els drets de les dones davant el negacionisme

Castelló estrena un nuevo huerto social en uno de los parques más emblemáticos de la ciudad

El PP de Castelló insta a Pedro Sánchez a dar facilidades a los autónomos para dinamizar la economía

El PP de Castelló insta a Pedro Sánchez a dar facilidades a los autónomos para dinamizar la economía

El PSPV de Castelló denuncia el debilitamiento progresivo del consultorio Churruca del Grau

El PSPV de Castelló denuncia el debilitamiento progresivo del consultorio Churruca del Grau

Magdalena 2026: El Consell Valencià de Cultura celebra su pleno en Castelló como previa de las fiestas

Magdalena 2026: El Consell Valencià de Cultura celebra su pleno en Castelló como previa de las fiestas

Compromís per Castelló reclama salvaguardes per defensar la ceràmica de l’acord UE-Índia

Compromís per Castelló reclama salvaguardes per defensar la ceràmica de l’acord UE-Índia
Tracking Pixel Contents