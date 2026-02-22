El PP de Castelló exigen al gobierno central una mayor inversión ante el deterioro de la red ferroviaria provincial

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha registrado una nueva declaración institucional para el pleno ordinario de este mes de febrero, que tendrá lugar este jueves, con el objetivo de exigir al Gobierno de España mayor inversión ante el deterioro de la red ferroviaria en la provincia de Castellón.

Según los datos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), entre 2018 y 2024 los descarrilamientos han crecido al menos un 175% y los accidentes ferroviarios un 142%.

El portavoz de los populares en el consistorio, Sergio Toledo, ha explicado que en la iniciativa plenaria “reclamamos al Gobierno de España la inversión de 1.436 millones de euros que estaba prevista en el 2017 y que se ha quedado sin ejecutar”.

52 nuevos trenes

“También exigimos la llegada de 52 nuevos trenes que estaban previstos desde 2017, así como la culminación de la inversión del Plan de Rodalias 2017 - 2025, del que todavía falta por concluir más del 50%”, señala.

Cabe recordar que el accidente de Ademuz, en Córdoba, con un resultado de 45 víctimas mortales, “ha vuelto a situar al Ministerio de Transportes en el centro de la polémica, permitiendo visibilizar las carencias en la red ferroviaria”, insiste.

En los últimos años el creciente deterioro sigue obligando a reducir la velocidad en determinados tramos, lo que provoca demoras y pérdida de confianza de los usuarios, tanto de Rodalías, como en los trenes de largo recorrido y cada día, un centenar de incidentes tienen lugar en la red ferroviaria de toda la Comunitat Valenciana, muchos en la provincia de Castellón.

“Es por ello que exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que invierta en la mejora de la seguridad de los usuarios del transporte ferroviario”, concluye.