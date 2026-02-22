El PSPV de Castelló exige recuperar la distancia entre salas de juego y centros educativos

El grupo municipal socialista de Castelló ha presentado una declaración institucional para que el pleno del Ayuntamiento inste a la Generalitat Valenciana a recuperar la distancia mínima obligatoria de 850 metros entre salas de juego y centros educativos. La portavoz, Patricia Puerta, ha incidido en que las administraciones públicas deben priorizar el interés general y la salud pública por encima del económico.

No en vano, la decisión del Consell de eliminar esta distancia permitirá la renovación de 21 salas de juego que, en opinión de Puerta, supondrá un “claro retroceso en la protección de las personas jóvenes y adolescentes frente a los riesgos asociados al juego y a las apuestas”.

Es por ello que la declaración institucional presentada por la formación socialista para su inclusión en el pleno de este jueves abunda en la necesidad de establecer medidas de protección efectivas, así como a “revisar las renovaciones concedidas en aquellos casos en los que exista una evidente proximidad a centros educativos y otros espacios frecuentados por menores”.

Espacio de diálogo

Además, el texto invita al Consell a crear, junto al Ayuntamiento de Castelló, un espacio de diálogo con asociaciones vecinales, educativas y sociales para abordar de manera conjunta el impacto de los salones de juego en la juventud.

De esta forma, señala la declaración, “reafirmamos el compromiso del Ayuntamiento con la prevención de la ludopatía y con el impulso de campañas de sensibilización dirigidas a la juventud y sus familias”.

“Nuestro modelo de ciudad aboga por proteger al vecindario, especialmente a los colectivos más vulnerables, y sitúa la salud y el bienestar social como ejes fundamentales de la acción política”, ha considerado la portavoz socialista.