Avance en el futuro macroparque Censal: Castelló da luz verde a comprar los terrenos

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado esta mañana una Junta de Gobierno Local Extraordinaria con un único punto en el orden del día: la aprobación definitiva de la adquisición de los terrenos correspondientes a la fase I del desarrollo de Censal Parc. Con este acuerdo, el inicio del que será el mayor parque urbano de la ciudad está cada vez más próximo.

El concejal de Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo, ha destacado que “con este paso dado esta mañana podemos empezar a desarrollar el mayor parque urbano de la ciudad, un compromiso que adquirimos en su día con la ciudadanía y que permitirá transformar la zona este de Castellón contando además para su desarrollo con fondos europeos”.

La primera fase del novedoso parque urbano verá la luz esta misma legislatura con el desarrollo de cerca de 40.000 metros cuadrados del total que son 122.000 metros cuadrados. Esta primera fase contará con 5,3 millones de euros.

Una de las infraestructuras de oasis climático del futuro Censal Park.º / Mediterráneo

La participación de la ciudadanía, clave

El actual equipo de gobierno ha apostado por implicar a la ciudadanía en el diseño de Censal Parc. Para ello, se habilitó un cuestionario online a través de la web www.censalparc.com , complementado con encuestas presenciales a pie de calle, con el objetivo de recoger propuestas y necesidades vecinales. En total fueron más de 7.000 las encuestas contestadas por la ciudadanía y validadas en el proceso.

Cabe recordar que el Ayuntamiento abrió una consulta pública que recogió más de 7.000 propuestas para diseñar entre todos los equipamientos del parque y, en base a éstas, el parque Censal Parc contará con zonas infantiles, auditorio al aire libre, zonas para mayores y espacios de paseo.

También con espacios de sombra, bancos y entornos adecuados para la celebración de actividades de ocio y deportivas.

Un proyecto estratégico

Censal Parc es el proyecto más ambicioso del actual equipo de gobierno para avanzar en la renaturalización de la ciudad y hacerla más verde, accesible y sostenible.

Censal Parc es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco de la ejecución del Plan de Actuación Integrado de Castellón con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027.