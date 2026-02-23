Compromís Castelló lamenta la inacción de Carrasco en agilizar los nuevos conservatorios

Una completa inacción, municipal, y del Consell. Compromís per Castelló lamenta que el gobierno municipal de Begoña Carrasco haya votado en contra de la Declaración Institucional impulsada por la formación para exigir a la Generalitat valenciana la construcción de los nuevos Conservatorios Superior y Profesional de Música y del Conservatorio de Danza, una reivindicación histórica de la ciudad que continúa sin partida presupuestaria para ejecutarse.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que “el PP de Begoña Carrasco ha demostrado que primero va el partido y después los intereses de Castelló”. Garcia ha añadido que “queda lejos cuando la gente del PP se manifestaba reivindicando los nuevos conservatorios para Castelló. Ahora, ante la inacción de la Generalitat valenciana, lo que hacen es mirar hacia otro lado y ocultar las vergüenzas del gobierno de Pérez Llorca”.

Agilizar plazos y presupuesto

La iniciativa planteada reclamaba la finalización de la redacción del proyecto -ya adjudicada- y que en el próximo presupuesto de la Generalitat se incluyan las partidas necesarias para ejecutar la totalidad de la obra.

También proponía que en la redacción definitiva se tengan en cuenta las necesidades de los centros y que, una vez construidos, se dote a los nuevos conservatorios de instrumental actualizado.

Actualmente, los Conservatorios Superior y Profesional de Música, con cerca de 1.500 miembros de la comunidad educativa, comparten espacio entre ellos y también con la EASD, con dificultades para ampliar estudios y especializaciones. En cuanto al Conservatorio de Danza, utiliza los espacios del IES La Plana y necesita un nuevo edificio que permita ampliar los estudios a danza elemental y española y dar servicio a más alumnado.

Para Compromís, el voto en contra confirma que el PP prefiere proteger al gobierno de la Generalitat antes que defender los intereses educativos y culturales de Castelló, dejando en el aire una infraestructura que la ciudad reclama desde hace años.