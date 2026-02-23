El Consell Valencià de Cultura celebra su pleno en Castelló a las puertas de la Magdalena

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha celebrado este lunes su pleno del mes de febrero en el salón magno del Ayuntamiento de Castelló con las fiestas, la cultura y las tradiciones como ejes principales. En una sesión copresidida por la alcaldesa, Begoña Carrasco; y el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, el presidente del CVC, José María Lozano, quien ha firmado en el Libro de Honor, ha destacado que “la cultura ha sido y seguirá siendo el espacio de conciliación de las ideas y de los hechos; de la creatividad y de la investigación y así lo entiende el Consell, haciendo de la integración y participación mecanismos efectivos en la búsqueda de encuentros y acuerdos”.

En la sesión, abierta al público, en la que también han estado presente la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip; entre otros representantes del mundo cultural y la sociedad castellonense, la alcaldesa ha agradecido a la institución "que hayan elegido la capital de la Plana para celebrar este pleno. Los recibimos con los brazos abiertos, como esta ciudad sabe hacer, acogedora por naturaleza y profundamente orgullosa de su tradición y de su historia”. Carrasco y Lozano, en conmemoración de la celebración plenaria, la primera del ente en Castelló, han descubierto una placa conmemorativa.

Carrasco y Lozano, con la placa conmemorativa en el salón de plenos. / Mediterraneo

El BIC a las gaiatas, un hito

Carrasco ha destacado que la celebración de esta sesión institucional coincide con la próxima celebración de las fiestas de la Magdalena, “declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional. Unas fiestas cuyo símbolo más representativo. la gaiata, está reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC), a través de la Desfilada de Gaiates. No es una elección casual ya que la Magdalena representa la esencia de lo que somos: tradición, historia, identidad y cultura que se comparte con carácter universal”.

Y ha subrayado que Castellón “quiere, celebra y fomenta una cultura de todos y para todos, sin censuras y sin complejos, como es el carácter de esta ciudad que es liberal, inquieta y abierta al mundo. desde siempre”. Y ha recordado que esa firme apuesta cultural llevó a intelectuales como el escritor alicantino José Martínez Ruíz “Azorín” a referirse a Castellón como “la capital cultural valenciana", escenario "de la firma de las Normes del 32, conocidas también como “Normes de Castelló”, símbolo de consenso y compromiso con la lengua propia.

Sesión plenaria del Consell Valencià de Cultura en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterraneo

La cultura, "un puente"

Para la primera edila “esta sesión tiene un significado que va más allá del ámbito institucional. Representa una manera de vertebrar la Comunitat Valenciana a través de la defensa y promoción de los valores lingüísticos y culturales que nos unen a castellonenses, valencianos y alicantinos”.

“La cultura es el puente que nos conecta, el lenguaje común que nos identifica y nos proyecta hacia el futuro”, ha remarcado la alcaldesa.

La alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Castellón con el impulso de iniciativas que pongan en valor el patrimonio, las señas de identidad y la cultura valenciana, “siempre desde el diálogo, el consenso y el respeto a nuestros orígenes, que son los que nos permiten avanzar como sociedad”.

Lozano, en relación a la celebración de este pleno en la capital de la Plana ha destacado también algunos de los hitos de la historia y la cultura de la ciudad como “el Fadrí, el Museu de Belles Arts o la creación de la Marxa de la Ciutat”. El presidente del CVC ha realizado una breve explicación sobre el origen del escudo de la ciudad, “a consecuencia de la conquista del rey Jaume I". La alcaldesa le ha explicado que, precidamente este año, la ciudad celebra este año los 775 años de la concesión del Privilegi de Trasllat del rey que dio lugar a la fundación de la ciudad”.