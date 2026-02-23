Una Magdalena más segura con más efectivos que nunca en Castelló: así será el dispositivo

El Ayuntamiento de Castelló ha celebrado hoy la Junta Local de Seguridad Extraordinaria con motivo de las fiestas de la Magdalena, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo de 2026, con el fin de coordinar el dispositivo especial para estas celebraciones multitudinarias. Serán más de 4.000 servicios entre Policía Local y Policía Nacional y un dispositivo especial para más de 300 actos.

La Policía Local y los Agentes de Movilidad desplegarán 1.943 servicios, un 4% más que en 2025 y un 24% más que en 2023, reforzando así la apuesta de la concejalía de Seguridad y Emergencias por la protección ciudadana. Este operativo permitirá dar una respuesta clara y eficaz a los más de 311 actos programados y al conjunto de las fiestas. Por su parte, la Policía Nacional realizará unos 2.100 servicios para garantizar la seguridad ciudadana.

La reunión ha estado presidida por la alcaldesa, Begoña Carrasco; junto a la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y ha contado con la presencia de Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias; Sergio Toledo, concejal de Urbanismo y Servicios Públicos; y Noelia Selma, concejal de Fiestas; así como del comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Catalán; el coordinador sanitario municipal, Adrián Nicolau; el comisario principal jefe provincial de la Policía Nacional, Emilio Romero; el teniente coronel de la Guardia Civil, Joaquín Rebollo; y el jefe de Policía de la Generalitat, Eduardo Goterris.

Asimismo, han participado Raúl Collazos, presidente de la Junta Local de Fiestas; y Pepe Beltrán, presidente de la Federación de Collas, así como representantes de Bomberos, Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil.

La seguridad, una prioridad

La alcaldesa de Castellón ha explicado que “la seguridad es una prioridad, especialmente durante la Magdalena, debido a la alta afluencia de público en todos los actos. La colaboración y coordinación entre todos los cuerpos de seguridad y de emergencias es esencial tanto para prevenir cualquier incidente como para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

Queremos agradecer expresamente su dedicación y esfuerzo, que permiten que estas fiestas se desarrollen con normalidad y tranquilidad. Confiamos en que las celebraciones transcurran sin incidentes y que todas las personas puedan disfrutar plenamente de nuestra semana grande".

La Romeria, uno de los actos más multitudinarios de la semana grande. / Mediterraneo

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls ha destacado que, como cada año, “habrá un dispositivo extraordinario destinado a garantizar la máxima seguridad para que la ciudadanía pueda disfrutar y participar de estos días festivos”. La subdelegada ha puesto en valor además la “colaboración y coordinación de todas las fuerzas de seguridad e instituciones que trabajan para que estas fiestas de la Magdalena se desarrollen de forma segura y responsable”.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias ha señalado que “un año más celebramos esta Junta de Seguridad, una de las más importantes del año para preparar unas fiestas multitudinarias y a las que dedicamos un gran esfuerzo. Nuestros esfuerzos por estabilizar la plantilla se ven reflejados en eventos como este, que este año incluso podremos aumentar respecto al año pasado la presencia policial, una muestra de la gran importancia que le damos a estas fiestas y del compromiso de este gobierno municipal para garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutarlas con total tranquilidad”.

Puntos Violeta y presencia policial

Se habilitarán cuatro Puntos Violeta distribuidos en el recinto de conciertos, la plaza Maria Agustina, plaza Na Violant d’Hongría y plaza Cardona Vives. Se trata de un servicio orientado a atender casos que tengan que ver con posibles agresiones o cualquier tipo de violencia machista, además de ofrecer información y asesoramiento a la ciudadanía.

La implementación de los Puntos de Presencia Policial es otra de las cuestiones clave en este dispositivo y estará operativa en seis puntos de la ciudad con presencia policial fija en turnos de tarde y noche. Su objetivo es la prevención, la vigilancia, la atención e información a la ciudadanía y la participación en servicios programados y actos públicos.

Punto violeta en la plaza de Las Aulas en Magdalena. / Mediterraneo

Los emplazamientos seleccionados son:

Avenida Rey D. Jaime con calle Colón,

Puerta del Sol con calle Mayor,

Plaza María Agustina,

Recinto de Ferias y Mercados - Refeyme (durante los días de conciertos),

Plaza Na Violant y

la intersección de Hermanos Bou con calle Lagasca por la noche.

Despliegue de Policía Nacional

La Policía Nacional desplegará diferentes unidades adscritas a la Comisaría Provincial y a la Jefatura Superior de la Comunitat Valenciana. Así, actuarán la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el Grupo de Atención a la Ciudadanía, así como radiopatrullas.

Además, se incrementará la presencia en las calles de efectivos de seguridad ciudadana y se prestará servicio en eventos de todo tipo como en ‘mascletaes’, la Romeria de les Canyes, conciertos, desfiles de bandas, pasacalles, etc.

Asimismo, participarán medios aéreos con helicóptero y uso de dron para servicios de gran concentración de asistentes y la caballería en actos como la Romería, el Pregó y festejos taurinos.

Por otro lado, efectivos de la Guardia Civil realizarán trabajos en Intervención de Armas y Explosivos -concretamente en inspección y comprobación de mascletás y castillos de fuego que requieran ser inspeccionados por su volumen-, e inspecciones aleatorias a establecimientos permanentes y ambulantes de venta de productos pirotécnicos.

Por su parte, la Agrupación de Tráfico establecerá controles preventivos en las entradas y salidas de la ciudad para evitar el consumo de alcohol y drogas, además del operativo específico que se desarrollará el día de la Romería de les Canyes.

Policía Local, en pleno operativo en Tetuan XIV. / Mediterraneo

Servicio de Tráfico

Al mismo tiempo, se implementará un servicio de tráfico preventivo en el eje de Plaza María Agustina, calle Gobernador y calle Guitarrista Tárrega. Se han previsto tres posibles escenarios para los desvíos de tráfico, en función de la afluencia de público, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad durante las celebraciones.

Además, se establecerá un servicio de tráfico específico para la comitiva de vehículos oficiales de las reinas de las fiestas y sus respectivas cortes de honor, siguiendo la programación de necesidades proporcionada por la Junta Local de Fiestas. Estos servicios serán realizados por la Sección de Tráfico de la Policía Local, con la finalidad de asegurar que la comitiva acceda a los diferentes emplazamientos programados cumpliendo con la agenda y en condiciones de total seguridad.

Los Bomberos, operativos

El cuerpo de Bomberos municipales desplegará un operativo especial durante la festividad de la Magdalena, realizando cerca de 200 servicios para garantizar la seguridad en los distintos actos programados. Además, se han diseñado planes de emergencia específicos para los eventos con mayor afluencia de público, prestando atención especial a aquellos que incluyan espectáculos pirotécnicos.

Uno de los despliegues más importantes se llevará a cabo el domingo 8, durante la Romería, cuando los bomberos estarán estratégicamente posicionados en zonas forestales de riesgo. Asimismo, se establecerá un Puesto de Mando de Bomberos en los eventos con mayor concentración de asistentes, con especial atención a los actos pirotécnicos, la Romería y los pregones.

Las mascletaes, punto de servicio policial y de ambulancias.- / Mediterraneo

Más servicios sanitarios

Uno de los aspectos más relevantes del dispositivo será el Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), un servicio sanitario pionero y único en España, que estará en coordinación con los diferentes equipos sanitarios de la ciudad. Contará con cerca de 400 servicios destinados a velar por la seguridad de los ciudadanos y garantizar una atención sanitaria rápida y eficaz durante las celebraciones, con el objetivo de evitar la saturación de los servicios de Urgencias de los hospitales y cubrir las necesidades de los asistentes en distintos horarios y situaciones.

El PICE prestará servicio del sábado 7 al domingo 15 de marzo, con horario extendido durante las madrugadas de los fines de semana y las vísperas de festivos. El edil de Emergencias ha señalado que “el PICE trabajará en estrecha coordinación con el Departamento de Salud y el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV), con el fin de evitar la saturación de los servicios de urgencias convencionales y garantizar una atención de calidad a quienes requieran asistencia durante las fiestas, ofreciendo así una cobertura completa y eficaz a todos los ciudadanos”.

Refuerzo sanitario

Además, las fiestas contarán contarán con un dispositivo sanitario reforzado y único en la Comunitat Valenciana, gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento de Castellón, el Servicio de Bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Departamento de Salud de Castellón y el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana.

En concreto, desde la concejalía de Seguridad y Emergencias se ha organizado un amplio despliegue sanitario, incrementando su capacidad operativa con un total de 36 vehículos, cuatro más que hace dos años. Entre los recursos disponibles se incluyen ambulancias, Vehículos de Intervención Rápida y Coordinación (VIR), unidades de logística, quads, motos sanitarias de proximidad y apoyo, además de dos hospitales de campaña y tres enfermerías móviles.