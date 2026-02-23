El PSOE Castelló lamenta que Carrasco sigue ahogando a las entidades sociales con las subvenciones

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha denunciado la “incapacidad” del gobierno local que preside Begoña Carrasco a la hora de “atender las necesidades de los colectivos sociales de la ciudad, que han visto cómo han perdido su capacidad para desarrollar proyectos para colectivos vulnerables de la ciudad en estos dos años y medio de gestión del gobierno PP-Vox”.

José Luis López, portavoz adjunto del PSPV en el ayuntamiento, señala que “gracias a la presión del grupo socialista hemos conseguido, para este año, que el gobierno municipal publique por fin, en un plazo adecuado, las bases para las subvenciones de este 2026, porque hasta la fecha lo habían hecho tarde y mal”.

Eso no quita que “tengamos una alcaldesa que mira para otro lado, porque sabe que las entidades sociales de la ciudad necesitan más ayudas económicas y menos limitaciones para desarrollar iniciativas, y eso ya sabemos que no va a cambiar”. Desde el grupo socialista “llevamos meses reclamando un cambio de modelo, que pasa por eliminar de manera inmediata la limitación que impide a las entidades sociales concurrir a más de dos convocatorias de subvenciones del ayuntamiento por ejercicio”.

Una labora "imprescindible"

El tejido asociativo y las entidades sociales de Castelló de la Plana, como destaca el portavoz adjunto del PSPV de Castelló “desempeñan una función imprescindible en la atención, integración, acompañamiento y promoción de colectivos vulnerables, así como en la dinamización social y comunitaria”, pero “en estos dos años de gobierno de la derecha y la ultraderecha se han encontrado con un freno en las ayudas” .

Entidades con una trayectoria consolidada en Castelló “se han visto obligadas a renunciar a la presentación de servicios a la ciudadanía por estas limitaciones, lo que supone que se hayan tenido que cancelar numerosos programas sociales, con el consiguiente perjuicio directo para los vecinos y vecinas beneficiarias”.

Limitaciones sin amparo jurídico

Algunas convocatorias, como en el caso de empleo, “han quedado desiertas debido exclusivamente a esta limitación impuesta de forma discrecional”. Además, como explica el portavoz adjunto socialista, la limitación introducida no tiene amparo jurídico en la normativa estatal ni autonómica en materia de subvenciones, por lo que es una decisión arbitraria, injusta y sin argumentos objetivos”.

José Luis López insiste en que “es fundamental recuperar la participación y diálogo con las entidades sociales, que prestan sus servicios de manera desinteresada en Castelló, con fin de evaluar el impacto de las convocatorias y mejorar la planificación de las políticas públicas municipales en materia de subvenciones, además de incrementar el presupuesto que se destina a estas ayudas”.