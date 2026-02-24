Compromís lleva al pleno las "irregularidades" en el Patronato de Turismo de Castelló y exige una comisión de investigación a Carrasco

Compromís per Castelló llevará al pleno de este próximo jueves una moción para forzar al gobierno de Begoña Carrasco a crear una comisión de investigación que aclare "las graves irregularidades detectadas en la contratación menor del Patronato Municipal de Turismo, tal y como recogió el informe definitivo de la Intervención General del Ayuntamiento", según el portavoz de la coalición, Ignasi Garcia. El edil ha insistido en que “ante un informe tan demoledor no se puede mirar hacia otro lado” y ha criticado que la alcaldesa no haya impulsado ninguna iniciativa para esclarecer los hechos.

“Después de un mes desde que conocimos el demoledor informe que elaboró la Intervención municipal sobre la pésima, nefasta e irregular gestión del Patronato de Turismo por parte del PP y Vox, la señora Carrasco no ha movido ni un dedo. No solo para dar las explicaciones pertinentes, sino para aclarar unas conclusiones muy graves que exigen transparencia. Por eso Compromís llevamos una moción para crear una comisión de investigación que dé respuesta a la ciudadanía”, ha manifestado.

El informe de control financiero correspondiente a 2024 señala que el 70,80% del importe de los capítulos II y VI del presupuesto del Patronato se gestionó mediante contratos menores, por un total de 571.248,39 euros (681.901,29 euros con IVA incluido), convirtiendo una figura que debería ser excepcional en la vía habitual de contratación. Además, la Intervención advierte de que no se siguió ni la Ley de Contratos del Sector Público ni la instrucción interna de contratación aprobada por el Ayuntamiento. Entre las conclusiones más graves destaca la posible existencia de fraccionamiento de contratos con un mismo proveedor, una práctica que podría suponer un incumplimiento del artículo 99.2 de la LCSP y afectar al principio de concurrencia.

Para Garcia, estas conclusiones no pueden quedar en una simple dación de cuenta. El portavoz de Compromís considera que es necesario determinar si las irregularidades detectadas responden “a una mala gestión o desidia o si existen responsabilidades políticas mayores detrás de un modelo de contratación que podría haber favorecido a determinadas empresas frente a otras”.

En este sentido, la moción presentada por la formación insta a la creación de una comisión no permanente que analice la contratación menor del Patronato de Turismo durante 2024 y 2025 y esclarezca los hechos. Compromís advierte de que seguir mirando hacia otro lado solo agrava la situación e incrementa la desconfianza.

“Cuando hay un informe así, lo que toca es investigar y asumir responsabilidades. Si no se hace ahora, al final lo que puede pasar es que vuelva a haber otro concejal de este Ayuntamiento que tenga que acabar dimitiendo”, concluye Garcia.