'Escoletes de Pasqua' en Castelló: los colegios, el número de plazas, los precios, el horario, dónde inscribirse,...

Los padres y madres de Castelló ya pueden inscribir a sus hijos en las nuevas Escoletes de Pasqua que ha previsto el Ayuntamiento de la capital de la Plana, de la mano de Iocum, para conciliar la vida laboral y familiar durante los días de Semana Santa. Este año, se ofrecen 228 plazas y se realizarán los días 2, 7, 8, 9 y 10 de abril bajo el lema Construeix la teua millor Pasqua y donde los alumnos podrán disfrutar de una aventura donde los participantes deberán recuperar los huevos mágicos de Pascua, entre otras actividades grupales para fomentar el trabajo en equipo y colaborativo.

Así lo han explicado este martes el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, y Alba Salas, de Iocum, empresa encargada de la realización de este proyecto.

Los centros donde se impartirán las actividades serán los CEIPS Castàlia, Herrero, Armelles y La Marina y el horario será de 7.30 a 14.30 horas. El precio de matrícula por niño es de 40 euros y podrán asistir los castellonenses con edades comprendidas entre los 2 y los 12 años.

El periodo de inscripción comienza el 25 de febrero y se prolongará hasta el 17 de marzo de 2026 a través de la web www.escoletesdevacances.com. Además las familias podrán informarse en info@escoletesdevacances.com y en los teléfonos 964 83 04 40 y 623 730 060 .

Alba Salas, de Iocum, y el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, este martes. / P. A.

El servicio municipal de Escoletes ofrece un total de 228 plazas distribuidas de la siguiente manera: 57 plazas en cada uno de los cuatro centros educativos, de las cuales seis son para niños de aula de 2 años y, una de las novedades es que ampliamos de tres a cuatro plazas la oferta en el aula “UECO” para niños con necesidades educativas especiales, en cada centro. “Una ampliación que hemos llevado a cabo ya que hemos venido registrando un aumento en la demanda por parte de las familias”, ha indicado Sales. Las otras 47 son para niños y niñas que no se encuentran en los apartados anteriores.

El concejal de Educación en funciones, Vicent Sales Mateu ha destacado que “estamos ante uno de los servicios más valorados por los padres y las madres de Castellón y cuya demandada va en aumento, año tras año. En 2025, entre la Escoleta d’Estiu y la de Nadal, fueron 750 usuarios los que se beneficiaron del servicio. Somos plenamente conscientes que es un recurso de primera necesidad para la ciudadanía y que va a ir a más en los próximos años. Nuestras Escoletes permiten cuadrar los horarios de trabajo en periodos vacacionales y, lo que es más importante, en un entorno seguro.”

Por su parte, Alba Salas, de la empresa adjudicataria Iocum, ha querido destacar el programa de actividades, que bajo el eslogan “Una aventura más” plantea diferentes retos “los participantes, a través de dinámicas cooperativas y colaboraciones con los demás, van investigando y avanzando mediante numerosas escape rooms y actividades grupales en las que se encuentran dichos desafíos. Todo ello gira en torno a la superación de retos y al trabajo colaborativo como herramienta fundamental para fomentar el trabajo en equipo”.