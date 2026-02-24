Festividad
Gran éxito de la celebración del Año Nuevo Chino en Castelló
Más de 60 participantes y 300 asistentes en la plaza Huerto Sogueros
Castelló ha celebrado el Año Nuevo Chino (el año del Caballo de Fuego) con una gran celebración en la plaza Huerto Sogueros donde han asistido más de 60 participantes de Castelló, Vila-real y València y 300 vecinos que no han querido perderse esta festividad. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Castelló y la Asociación China de la capital con la colaboración de la Federación China de Valencia, también ha contado con la asistencia de Rubén Solera, de la escuela de Kung Fu Vila-real y experto en artes marciales, que fue quien dirigió la danza del dragón y el león, figuras de las que pudieron disfrutar los castellonenses junto a la comunidad china de la ciudad. También hubo danzas, bailes chinos y música tradicional.
Además, la celebración del Año Nuevo Chino también ha conllevado una cena de celebración.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata