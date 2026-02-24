Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festividad

Gran éxito de la celebración del Año Nuevo Chino en Castelló

Más de 60 participantes y 300 asistentes en la plaza Huerto Sogueros

Las imágenes de la celebración del Año Nuevo chino en Castelló

Las imágenes de la celebración del Año Nuevo chino en Castelló

Ver galería

Las imágenes de la celebración del Año Nuevo chino en Castelló. / Kmy Ros

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló ha celebrado el Año Nuevo Chino (el año del Caballo de Fuego) con una gran celebración en la plaza Huerto Sogueros donde han asistido más de 60 participantes de Castelló, Vila-real y València y 300 vecinos que no han querido perderse esta festividad. El acto, organizado por el Ayuntamiento de Castelló y la Asociación China de la capital con la colaboración de la Federación China de Valencia, también ha contado con la asistencia de Rubén Solera, de la escuela de Kung Fu Vila-real y experto en artes marciales, que fue quien dirigió la danza del dragón y el león, figuras de las que pudieron disfrutar los castellonenses junto a la comunidad china de la ciudad. También hubo danzas, bailes chinos y música tradicional.

Además, la celebración del Año Nuevo Chino también ha conllevado una cena de celebración.

