El PSOE denuncia que el gobierno local "incumple su compromiso de reforzar la seguridad en las urbanizaciones de montaña" de Castelló

El grupo municipal socialista de Castelló ha denunciado el “absoluto abandono” de las urbanizaciones de montaña por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, y su concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, “que siguen sin cumplir sus promesas de reforzar la vigilancia y la presencia policial en estos núcleos poblacionales de la ciudad”.

Los representantes socialistas José Luis López y Anunciación Láinez han recogido las quejas de los vecinos, “que se siente totalmente ninguneados por parte del gobierno municipal, para quienes parece que sean ciudadanos y ciudadanas de segunda”. Los residentes en estas urbanizaciones, además, han denunciado una reciente oleada de robos en diversas viviendas, “en ocasiones con los propietarios dentro de ellas, lo que genera sin duda una gran preocupación”.

Tanto el programa electoral del Partido Popular como el acuerdo de gobierno con Vox recogían la mejora de la seguridad, centrada en cuestiones como la instalación de una red de videovigilancia conectada directamente con la central de policía, así como mayor presencia de patrullas por la zona. La realidad, como señalan López y Láinez, “es el absoluto olvido y el claro reflejo de que Begoña Carrasco, una vez más, no cumple”.

Todo ello está enmarcado en la “gran mentira de este mandato, como es la creación de una Policía de Barrio que se limita a redistribuir a un oficial, un inspector y tres agentes de la plantilla para una unidad que no es refuerzo alguno y que tiene que actuar en todos los puntos de la ciudad”.

La única realidad, tal y como destacan los representantes socialistas, es que los vecinos y vecinas de urbanizaciones como Racó de la Torreta, Racó de Natora, Galeras, Penyeta Roja, Tossal Gros, La Joquera, Racó de Mercader, La Dehesa, Los Olivos, Los Ángeles, Villalón, Fuente la Reina, Venta Nova, Venta Rosita, Benadresa o Pinar del Prado “no cuentan para Begoña Carrasco”.