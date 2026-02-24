Galardón
Salomé Esteller Roda, Premio Olimpia 2026 de Castelló
La homenajeada es la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón
El Consejo de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Castellón, presidido por Clara Adsuara, ha acordado conceder el Premio Olimpia 2026 a Salomé Esteller Roda, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Castellón, en reconocimiento a una trayectoria de 26 años dedicada al ámbito asociativo y sociosanitario de la ciudad.
La edil Clara Adsuara, ha destacado que este reconocimiento a Salomé Esteller “pone en valor el trabajo incansable que ha desarrollado durante todos estos años en la lucha contra el cáncer. Su labor ha contribuido de forma decisiva a reforzar el apoyo social en Castellón y a consolidar el papel de la AECC como una entidad esencial en la atención y acompañamiento a personas afectadas por la enfermedad”.
El Consejo de Igualdad, reunido en el salón de plenos del Ayuntamiento, adoptó esta decisión tras la votación realizada entre las tres candidaturas presentadas.
El acto de entrega del Premio Olimpia 2026 tendrá lugar el próximo 18 de marzo, a las 12:00 horas, en el consistorio, en el marco del acto institucional organizado con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Durante la jornada también se realizará la entrega de premios del Concurso de Relatos de Mujeres.
El Premio Olimpia distingue a mujeres que destacan por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y por su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y la justicia social.
Trayectoria de compromiso social y acompañamiento a pacientes oncológicos
La candidatura de Salomé Esteller se sustenta en una dilatada trayectoria profesional estrechamente vinculada a Castellón y al acompañamiento de personas con cáncer y sus familias. Desde su responsabilidad al frente de la AECC en la provincia, ha impulsado iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes, promoviendo recursos de apoyo psicológico, social y asistencial.
A lo largo de más de dos décadas y media, ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de programas de sensibilización, prevención y atención integral, contribuyendo también a visibilizar el impacto específico de la enfermedad en las mujeres y la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito sanitario.
Su labor se ha caracterizado asimismo por una estrecha colaboración con instituciones públicas, entidades sociales y el tejido empresarial, fortaleciendo el trabajo en red y favoreciendo una respuesta coordinada ante las necesidades de las personas afectadas por el cáncer.
Minuto de silencio
Al finalizar la reunión, el Consejo Municipal de Igualdad ha guardado un minuto de silencio por las tres ultimas victimas de la violencia machista de la provincia de Castellón.
