Más seguridad en Castelló: desde mejores vehículos a armas 'electrochoque'

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha afirmado este martes tras su visita al Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2026, celebrado en Ifema Madrid, el interés del equipo de gobierno por la modernización de los recursos de seguridad y su voluntad de incorporar soluciones innovadoras que contribuyan a reforzar la protección ciudadana. Una iniciativa que pasará por la introducción de las últimas tendencias en vehículos, armas de electrochoque y dispositivos luminosos y sonoros para emergencias, entre otras medidas.

Ortolá y Catalán, en la Feria de la Seguridad, este martes. / Mediterráneo

Ortolá, quien ha estado acompañado por el comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Catalán, ha podido analizar avances en sistemas de videovigilancia inteligente, herramientas de coordinación operativa y nuevas aplicaciones tecnológicas orientadas a mejorar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. «La seguridad es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Nuestra responsabilidad es garantizar la tranquilidad de los vecinos y debemos estar permanentemente actualizados», afirmó el edil.