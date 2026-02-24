XV Premio Cultura y Fiestas 'Ciudad de Castellón' de la Fundación Moros d'Alqueria para la Fundación Teatral Tchyminigagua de Bogotá

La Fundación Moros d'Alqueria de Castelló ha otorgado el XV Premio Cultura y Fiestas 'Ciudad de Castellón', patrocinado por el Ayuntamiento de la capital y le Diputación Provincial, a la Fundación Teatral Tchyminigagua de Bogotá (Colombia), según ha anunciado este martes el presidente de la entidad castellonense, Toño Font, junto a la concejala de Fiestas, Noelia Selma, en el salón de plenos del consistorio castellonense. "Se trata de una asociación de teatro tradicional de calle que promociona su cultura por todo el mundo", ha explicado Font, quien también ha puesto en valor las becas que otorga la Fundación Moros d'Alqueria de gastronomía Adrián Segura, danza clásica, danza contemporánea y música en colaboración con la Escuela de Hostelería Costa Azahar (COSDA) y el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí. Los premios se otorgarán en un acto que tendrá lugar el viernes 6 de marzo por la tarde en el Teatro Principal.

Otro espectáculo de la fundación colombiana premiada. / Mediterráneo

Seguidamente, se ha incorporado al acto la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

"Se trata de reconocer el talento de los jóvenes en estas tres disciplinas que reflejan la búsqueda constante de la tradición pero también de la innovación y el crecimiento y desarrollo personal", ha explicado Font durante el acto al que también han asistido los concejales Juan Carlos Redondo y Luciano Ferrer, junto a representantes de los Moros d'Alqueria, de COSDA y el conservatorio, además de los finalistas y familiares.

Carrrasco, Font y Selma junto a los cuatro premiados con las becas Moros d'Alqueria, este martes. / P. A.

La beca de gastronomía Adrián Segura de 3.000 euros ha sido para David Pricop; la de danza clásica para Aileen Fernández, con 1.500 euros; la de danza contemporánea, también de 1.500 euros, ha sido para Cruz Nieto; y la de música, con 3.000 euros, para el clarinetista Joan Orts.

Por su parte, Selma ha destacado los 50 años de historia de los Moros d'Alqueria, "que ejercen de embajadores de la ciudad". Ha recordaro la importancia de la gastronomía, la música y la danza en las fiestas de la Magdalena. "La gastronomía es vital en la semana grande, la música es el alumento del alma y la danza es el arte de comunicar que conmueve y atrae sentimiento", ha dicho Selma, quien ha recordado que las fiestas on abierta a todo el mundo, así como su carácter internacional.