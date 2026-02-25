Institucional
La actriz Charo López protagonizará un recital de poesía en Castelló con motivo del 8M
El Ayuntamiento ha programado actos deportivos, culturales y formativos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer a partir del 1 de marzo
El Ayuntamiento de Castelló ha programado iniciativas deportivas, culturales y formativas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo bajo el lema Juntas somos más fuertes. y que comenzarán el 1 de marzo. Entre esta previsión de actos destaca el recital de poesía Poesía de Mujer a cargo de la reconocida actriz Charo López que dará voz a textos de autoras fundamentales en su trayectoria vital el 20 de marzo.
Estará acompañada al piano por José Manuel Cuenca y con la participación del barítono Luis Santana, el espectáculo combina música y literatura en un recorrido por obras de Gloria Fuertes, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz o Emilia Pardo Bazán, entre otras grandes autoras de la literatura universal.
Así, la XX Cursa de les Dones será el 1 de marzo a las 11.00 horas; el 18 de marzo tendrá lugar el acto institucional con el nombramiento de Salomé Esteller como Premio Olimpia y donde sentregarán los XXXIII Concurso de Relatos, en el que han participado 128 obras procedentes de toda España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal.
La programación incluye también diversas actividades formativas, como talleres, cine con perspectiva de género y la Escola de Igualdad, que se celebrará los lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 horas.
