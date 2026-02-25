Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actriz Charo López protagonizará un recital de poesía en Castelló con motivo del 8M

El Ayuntamiento ha programado actos deportivos, culturales y formativos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer a partir del 1 de marzo

La actriz Charo López estará en Castelló el 20 de marzo con un recital de poesía.

La actriz Charo López estará en Castelló el 20 de marzo con un recital de poesía. / SERGIO PARRA

Ramón Pérez

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha programado iniciativas deportivas, culturales y formativas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo bajo el lema Juntas somos más fuertes. y que comenzarán el 1 de marzo. Entre esta previsión de actos destaca el recital de poesía Poesía de Mujer a cargo de la reconocida actriz Charo López que dará voz a textos de autoras fundamentales en su trayectoria vital el 20 de marzo.

Presentación de la programación del 8M por parte de la presidenta del Patronato Municipal de Igualdad, Clara Adsuara.

Presentación de la programación del 8M por parte de la presidenta del Patronato Municipal de Igualdad, Clara Adsuara. / Mediterráneo

Estará acompañada al piano por José Manuel Cuenca y con la participación del barítono Luis Santana, el espectáculo combina música y literatura en un recorrido por obras de Gloria Fuertes, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz o Emilia Pardo Bazán, entre otras grandes autoras de la literatura universal.

Así, la XX Cursa de les Dones será el 1 de marzo a las 11.00 horas; el 18 de marzo tendrá lugar el acto institucional con el nombramiento de Salomé Esteller como Premio Olimpia y donde sentregarán los XXXIII Concurso de Relatos, en el que han participado 128 obras procedentes de toda España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal.

La programación incluye también diversas actividades formativas, como talleres, cine con perspectiva de género y la Escola de Igualdad, que se celebrará los lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

