Apuntalan parte del techo del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara de Castelló. ¿Qué ha pasado?

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre el apuntalamiento de diversas zonas del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara “ya que los usuarios y usuarias tienen que conocer el motivo y tener garantizada la seguridad de las instalaciones”, según ha explicado el portavoz adjunto socialista, José Luis López, quien ha recordado que durante las últimas semanas se han realizado trabajos en superficie para la instalación del mercado provisional en la plaza Santa Clara y que, ahora, se tiene que actuar durante al menos año y medio en la remodelación del Mercado Central.

José Luis López ha destacado que hace ya semanas que las personas que acceden al aparcamiento “ven distintos puntos de este espacio apuntalados, por lo que era necesario saber el motivo”. La respuesta facilitada en las comisiones de estudio del lunes por los representantes del gobierno municipal es que este refuerzo es a consecuencia de la construcción de un montacargas provisional para el mercado provisional.

El portavoz socialista, con este contexto, considera que “es necesario que desde el gobierno municipal se aporten todos los datos respecto a la seguridad de las obras ya ejecutadas y por desarrollar en superficie y sus efectos sobre el aparcamiento subterráneo”.