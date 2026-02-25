Balance del evento deportivo: la Maratón bp Castelló y el 10K Facsa elevan la ocupación hotelera al 80%

Castellón ha alcanzado este fin de semana un 80% de ocupación hotelera coincidiendo con la celebración de la XVI Maratón bp Castelló y el XIII 10K Facsa, un dato que confirma el peso del turismo deportivo en la dinamización económica de la ciudad, según ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. La participación de cerca de 4.000 corredores, junto a sus familiares y acompañantes, ha impulsado las pernoctaciones en hoteles y ha incrementado la actividad en la hostelería, el comercio y otros servicios locales.

Miralles ha destacado que “eventos como la Maratón y el 10K demuestran que apostar por el deporte es apostar por el desarrollo económico y la promoción de Castellón. Hablamos de una inversión estratégica que genera retorno, atrae visitantes y nos ayuda a romper la estacionalidad turística” y ha añadido que la combinación "de deporte y turismo nos permite posicionarnos como una ciudad dinámica, saludable y atractiva durante todo el año, beneficiando directamente a hoteles, restaurantes y comercios locales”.

Por su parte, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que “esta prueba es ya una seña de identidad para Castellón y un ejemplo de cómo el deporte puede transformar la ciudad durante todo un fin de semana”. Hurtado ha subrayado que “más allá de las cifras, la Maratón y el 10K proyectan una imagen moderna y activa de Castellón que trasciende nuestras fronteras”.