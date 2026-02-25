Consejo Municipal de Bienestar Social
Castelló aumenta entre un 5 y un 20% las ayudas a 37 entidades sociales en 2026
El Ayuntamiento destina algo más de 2 millones a estas entidades, la cifra más alta desde 2019
El Ayuntamiento de Castelló ha aprobado un incremento de entre el 5 y el 20% para los convenios de 37 entidades sociales en un pesupuesto de algo más de 2 millones de eurtos, que es la cifra más alta desde 2019 "y refleja la clara apuesta del equipo de gobierno por reforzar el apoyo al tejido social de la ciudad", según ha explicado la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, tras la celebración del Consejo Municipal de Bienestar Social que ha tenido lugar en el salón de plenos.
Este incremento del presupuesto es fruto del trabajo realizado por este área municipal que ha mantenido reuniones con todas las asociaciones para conocer sus necesidades y ofrecer "respuestas eficaces", por lo que entre el aumento económico de estos convenios destacan el de Cáritas, que pasa de 600.000 a 630.000 euros año para seguir atendiendo a las eprsonas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad; el que hace referencia a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que pasará de recibir 20.000 a 30.000 euros destinados al desarrollo de un proyecto integral de atención a pacientes oncológicos.
"Es fundamental ayudar a la ciudadanía, sin dejarnos a nadie de lado”
Además, Adsuara ha anunciado en el Consejo la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de proyectos desarrollados por las asociaciones prestadoras de servicios sociales durante el ejercicio 2026, ya que estas entidades habían reclamado que dichas ayudas salieran pronto para poder disponer de ellas cuanto antes, y el equipo de gobierno así lo ha hecho con el objetivo de seguir reforzando la atención a los colectivos más vulnerables.
La concejala Clara Adsuara ha concluido señalando que “para nosotros es fundamental ayudar a la ciudadanía, sin dejarnos a nadie de lado y demostrando con hechos que sus preocupaciones nos importan”.
