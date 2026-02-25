Castelló se convertirá en mayo en la capital internacional de la moda con Modavisión 2026, un evento que reunirá a 15 países

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha presentado este miércoles Modavisión Castellón 2026, un evento internacional de moda que se celebrará por primera vez en la ciudad los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026. Se trata de una de las citas de moda con mayor proyección internacional, que desembarca en la capital de la Plana con la participación de 15 países y más de 20 actos programados. Durante tres jornadas, las calles y espacios emblemáticos de la ciudad se transformarán en un gran escenario abierto donde confluirán creatividad, diseño, cultura y comercio.

Los países participantes serán Argentina, Bolivia, Georgia, Estados Unidos, Francia, Namibia, Ucrania, Hungría, Sudáfrica, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Guinea-Bisáu y Perú, con representación de tres continentes. Esta diversidad refuerza el carácter global de la iniciativa y sitúa a Castellón en un circuito internacional que conecta distintas visiones, estilos y tradiciones del mundo de la moda. La presencia de diseñadores y delegaciones internacionales convertirá a la ciudad en un punto de encuentro estratégico para el intercambio cultural y profesional en el ámbito del diseño y la alta costura.

Programación

La programación arrancará el 28 de mayo con la llegada de las delegaciones internacionales y los primeros actos institucionales y de bienvenida, marcando el inicio de tres días dedicados íntegramente a la moda y al comercio.

El 29 de mayo se convertirá en el día central de Modavisión 2026 y concentrará algunos de los actos más destacados. Durante la jornada tendrá lugar un gran desfile de alta costura nacional que recorrerá las calles del centro urbano, acercando la moda al público general y rompiendo con el formato tradicional de pasarela cerrada. Asimismo, se celebrará el desfile de Moda Ciudad, en el que podrán participar los comercios locales que lo deseen, integrando sus propuestas y escaparates dentro de la dinámica del evento y convirtiendo el centro en un escenario vivo y participativo.

Ese mismo día 29 también se desarrollará una mesa redonda con profesionales del sector, diseñadores y expertos en comercio y tendencias. Este espacio de reflexión permitirá generar debate, compartir buenas prácticas y consolidar sinergias entre el ámbito creativo y el tejido empresarial local.

El 30 de mayo continuará la programación con una nueva mesa redonda y con el desfile de alta costura internacional, en el que participarán representantes de los países invitados, mostrando la riqueza y diversidad de propuestas llegadas de distintos puntos del mundo. También se celebrará un nuevo desfile de Moda Ciudad, centrado en la moda local, reforzando el protagonismo del comercio de Castellón dentro de un contexto internacional.

Vidal ha destacado la relevancia estratégica de esta cita para la ciudad: “Modavisión 2026 sitúa a Castellón en el mapa internacional de la moda y supone un salto cualitativo en nuestra apuesta por atraer eventos de gran formato que generan actividad económica y dinamización cultural. No es únicamente un escaparate de tendencias, sino una herramienta para proyectar la imagen de Castellón como una ciudad moderna, creativa, abierta al mundo y preparada para acoger iniciativas de alcance internacional”.

El edil también ha subrayado el impacto directo que tendrá el evento en el tejido comercial y empresarial local: “Nuestro comercio tendrá la oportunidad de brillar junto a la mejor alta costura del mundo, compartiendo espacio con diseñadores y firmas internacionales. Es una oportunidad única para que los establecimientos de Castellón ganen visibilidad, amplíen su público y se integren en una experiencia innovadora que combina moda, ciudad y participación activa. Este tipo de iniciativas nos ayuda a potenciar el centro urbano, atraer visitantes y reforzar la competitividad de nuestro comercio”.

La iniciativa nace en colaboración con la empresa Somnis Events con el objetivo de activar la vida comercial del centro urbano a través de un nuevo concepto de marketing y moda, más cercano, experiencial y alineado con la realidad del comercio local. Bajo el concepto “MODA VIVA: la alta costura abandona el escaparate y toma la calle”, el proyecto rompe con el formato tradicional de desfile cerrado para trasladar la moda al espacio cotidiano, integrando a los comercios como parte activa del espectáculo y no como meros escenarios.

Modavisión Castellón 2026 se consolida así como una iniciativa internacional que apuesta por nuevas formas de relación entre cultura, ciudad y comercio, generando un impacto real en el entorno urbano. Con esta propuesta, Castellón refuerza su posicionamiento como sede de proyectos creativos de alcance nacional e internacional y avanza en su objetivo de convertirse en una ciudad dinámica, culturalmente activa y comprometida con la promoción del talento y la actividad económica local.