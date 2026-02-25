Compromís: "El PP gastó 760 euros públicos en una furgoneta para ir de fiesta en fiesta en Magdalena y 18.000 euros en cartas sobre la tasa de la basura"

Compromís per Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco se gastó 760 euros de dinero público en el alquiler de una furgoneta durante la Magdalena de 2025 para desplazar a la alcaldesa y a su equipo “de fiesta en fiesta”. La información, según alerta la coalición, fue ocultada durante meses y solo se ha podido obtener tras acudir al Síndic de Greuges.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado que el gobierno municipal “ha intentado ocultarnos reiteradamente la información que solicitamos en comisión, retrasando durante meses -hasta casi un año- las respuestas para impedir la labor de control de la oposición”. “Al final lo que hemos podido saber es que la pasada Magdalena el gobierno del PP se gastó casi 800 euros en alquilar una furgoneta para ir de fiesta en fiesta, mientras el resto de la gente acudíamos a los actos caminando o en transporte público”, ha manifestado Garcia.

Ronda Oeste

Asimismo, las preguntas formuladas por Compromís también han permitido conocer la situación real del convenio para la ampliación de la ronda Oeste, una infraestructura de la que el PP no para de sacar pecho y sobre la que todavía no se ha invertido ni un euro. La coalición alerta de que la falta de estabilidad del gobierno del PP en la Generalitat y la ausencia de presupuesto autonómico están poniendo en riesgo el proyecto. “Estamos ya en marzo y ni siquiera hay un borrador claro; esto es un lastre para Castellón”, apuntan.

Del mismo modo, Compromís también ha podido saber que el gobierno municipal se gastó más de 18.000 euros en el envío de una carta a todos los castellonenses sobre la tasa de basuras para, según la coalición, "mentir respecto a las actuaciones de la alcaldesa". La formación recuerda que ha sido el gobierno de Carrasco quien ha duplicado la tasa para 2026 y quien prevé volver a subirla en 2027 si no reduce los costes del servicio. “No solo suben la tasa, sino que gastan dinero público para enviar cartas e intentar desviar responsabilidades”, señala Ignasi Garcia.

Desde Compromís consideran especialmente grave que el gobierno haya necesitado la intervención del Síndic de Greuges para facilitar información básica sobre su gestión. La coalición denuncia que la “falta de transparencia y los retrasos en las respuestas, algunas con meses de demora, dificultan el control democrático y generan una sensación de impunidad en el uso de los recursos públicos”.